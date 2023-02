Le mura di sera, tra spacciatori e degrado "Il buio fa paura: da soli non giriamo più"

di Matteo Radogna

In apparenza, le mura, con i loro spazi verdi, sono un quadretto da incorniciare. In apparenza. Lasciato il parcheggio dei Baluardi, il contesto è un altro. Racconta di un boschetto, proprio all’inizio del percorso per podisti e pedoni, disseminato di cappucci di siringhe e di mani che passano le dosi anche in pieno giorno. "Soprattutto in estate – racconta uno dei podisti, Daniele Zaniboni – la vegetazione offre riparo a questi personaggi. Se questa piccola area verde venisse sistemata e diventasse fruibile, gli spacciatori dovrebbero allontanarsi. Usano gli arbusti come nascondigli. L’altro aspetto è l’illuminazione: va potenziata".

Le mura, insomma, confermano la loro anima nera, degradata, da territorio off limits. Perché lo spaccio avviene anche alla luce del sole, mentre la gente passeggia proprio a fianco dei pusher con i loro zainetti. A rovinare la bellezza delle mura, i vandali sempre pronti a scrivere pennarello alla mano dediche e volgarità. Poi ci sono gli incivili che abbandonano i rifiuti: "Lasciano le cartacce a fianco dei contenitori – sbotta Roberto Marongiu – e questo, secondo me, è ancora più grave. Bisogna avere rispetto per un tesoro come le mura". E qui, invece, che si nascondono i pusher. Proprio come accade in Porta Catena. Dal Gad gli spacciatori si sono spostati sotto le mura. Alle 19, infatti, c’è il solito gruppetto di pusher. Ci incamminiamo da soli e il primo spacciatore ci offre la droga. La classica marijuana. Proviamo a scattare una foto al gruppetto e subito piovono insulti. A pochi metri di distanza, c’è una palestra. Esce Riccardo Menghini con la borsa sportiva: "Sono un volontario e appassionato di basket. Il gruppetto? È sempre lì a tutte le ore del giorno, ma spesso c’è la pattuglia della polizia anche alle 22. Il controllo c’è, ma loro imperterriti non se ne vanno".

Da Porta Catena ci spostiamo in via Caldirolo. A fianco delle mura, le luci a terra intervallano il buio assoluto. Intorno a noi pochissime persone: qualche ragazzo che fa jogging, qualche altro che passeggia. Poi arriva una coppia di podisti. Alberto Minotti e Anna Dainese si fermano a chiacchierare: "Le luci nuove sono utili, ma non c’entrano nulla con le mura. L’estetica è da rivedere. Dove c’è la vegetazione fitta servono più lampioni". Dainese aggiunge: "Senza mio marito non passeggerei mai in questo percorso". E la coppia lancia una proposta: "Tirare via la ghiaia dai percorsi e valorizzare via delle Erbe dietro il cimitero ebraico". Ma basta qualche luce a terra a migliorare l’aspetto delle mura dalle potenzialità importanti almeno quanto le loro pecche?

"Forse, ma per restituire il parco alla città serve anche altro – sottolinea Francesca Colantoni mentre indica la spazzatura in via San Giovanni – a partire da controlli e pulizie". Annarosa Chieregato si sentirebbe più sicura con una presenza maggiore della polizia. Per Stefano Mazzini la situazione è migliorata: "Negli anni ’80 le mura erano davvero pericolose. Adesso non più". In piazzale Giordano Bruno, invece, lo spaccio è veloce. "Sfrecciano sui monopattini e consegnano a mano", racconta Luca Liboni. Le retate non si contano: anche l’altro giorno molti ‘cavallini’ della droga sono scappati. La regola è sempre quella di nasconderla per non averla addosso: prima nei cestini e sotto le panchine, poi nei giochi. E il piazzale diventa un deposito di stupefacenti.