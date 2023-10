‘Le Mura’ hanno un volto nuovo. Gli studenti pensano al murales

Una giornata di festa per il ‘mio nuovo centro’. Ieri è stata presentata la riqualificazione grafica e non solo del centro commerciale ‘Le Mura’, con un nuovo murale, una camminata lungo le mura di Ferrara ed un incontro con Lele Adani, ex calciatore e commentatore sportivo televisivo. All’interno della galleria del centro, la musica della banda comunale ‘Ludovico Ariosto’, poi l’intervento del direttore del centro commerciale ‘Le Mura’, Steven Colantuono, l’assessore comunale Dorota Kusiak, la dirigente scolastica del ‘Luigi Einaudi’ di Ferrara, Marianna Fornasiero, i vertici di Svicom Spa azienda che gestisce il centro commerciale. Protagonisti i disegni degli studenti della 3ªH e 3ªP dell’istituto ‘Einaudi’, indirizzo servizi commerciali ‘design&grafica pubblicitaria’ coinvolti nel progetto della grafica per il murale (6x6 metri), realizzato dall’artista Alessio ‘Bolo’ Bolognesi nell’androne d’ingresso de ‘Le Mura’. Delle tante opere arrivate, ne è stata selezionata una che è stata d’ispirazione per l’artista Bolognesi. Un murale originale che richiama le peculiarità, luoghi e simboli della città di Ferrara. Tutti gli altri elaborati dei partecipanti sono visibili nella galleria del centro commerciale. "Il centro commerciale cambia volto – spiega Steven Colantuono –. Le opere di riqualificazione strutturale hanno interessato tutte le aree dell’edificio, con una particolare attenzione all’introduzione di nuovi servizi a favore dei clienti e dell’intera comunità". Sul progetto di collaborazione con la scuola, l’assessore Dorota Kusiak ha sottolineato: "Prezioso L’apporto degli studenti dell’istituto Einaudi. In questo nuovo allestimento c’è tanta Ferrara e tanta identità ferrarese, nella scelta degli elementi da ritrarre, nel coinvolgimento del territorio e dei suoi attori. Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per concretizzare IL progetto". Nel primo pomeriggio di ieri sono proseguiti gli appuntamenti. Si è svolta una camminata non competitiva di circa 5.5 km lungo le mura estense. A seguire nella galleria del centro commerciale l’evento ‘Lele&friends’ presentato da Andrea Barbi.

Mario Tosatti