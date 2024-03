Le Mura, il Castello, le vie del ghetto. Viaggio sulle tracce di Bassani

Una guida dedicata ai luoghi di Giorgio Bassani, nel giorno del compleanno di Giorgio Bassani, costituisce di per sé uno strumento utile per visitare la città di Ferrara nel suo insieme. È anche meglio, poi, se quella guida viene redatta senza fare un semplice collage di numeri civici e quindi senza trascurare il senso critico, ma partendo invece dall’opera dello scrittore, per approdare nella realtà. Non a caso, il piccolo volume ‘Ferrara dentro: attraversare la città con Giorgio Bassani’, presenta in ultima istanza una bibliografia tutta bassaniana, utile agli stessi studiosi e organizzata seguendo i luoghi che Giorgio Bassani comprende nel Romanzo di Ferrara e nelle sue poesie. La guida, edita dal Comune di Ferrara, ideata e curata da Barbara Pizzo, è stata presentata ieri e, di fatto, sembra un unicum nel panorama della storia della letteratura e del turismo. "Questo volume – scrive in luogo di prefazione la curatrice – è un invito a percorrere le vie ferraresi e scoprirle – o magari riscoprirle – attraverso lo sguardo di Giorgio Bassani".

Il progetto ha preso avvio nel solco del centenario della nascita dello scrittore (1916-2016). "È un’iniziativa che arriva dalla precedente amministrazione – spiega l’assessore alla cultura del Comune, Marco Gulinelli –. Per qualche motivo si è interrotta, ma appena mi è stato proposta, ho cercato di portarla subito a compimento: leggere Bassani significa percorrere i luoghi del suo cuore, le Mura, il Castello, le vie del ghetto ebraico". Il progetto è costituito da tre punti principali. In primis, la distribuzione della guida ‘Ferrara dentro: attraversare la città con Giorgio Bassani’, in italiano e in inglese, negli uffici informazioni e accoglienza turistica di Ferrara (Iat Castello) e nei principali punti di accoglienza turistica della città: si tratta di un volumetto che propone tre diversi percorsi tra le vie ferraresi, da scoprire (in bici o a piedi) attraverso lo sguardo di Bassani. Quindi, il secondo punto è costituito da un itinerario virtuale, ‘La città di Giorgio Bassani’, contenuto all’interno del sito ‘MuseoFerrara’, che include diversi percorsi di conoscenza e approfondimento dello straordinario patrimonio artistico, materiale e immateriale di Ferrara, diviso in 33 schede. Infine, lo stesso itinerario virtuale è arricchito con quattro clip con interviste a Paola Bassani, presidente della Fondazione Giorgio Bassani e figlia dello scrittore. "Questo progetto, a partire dalla pubblicazione della guida – afferma Paola Bassani – è originale e nuovo: non c’è uno scrittore in Italia e nel mondo che sia stato omaggiato così. È un grande onore per mio padre". "Giorgio sarebbe molto contento di questa opera – aggiunge Portia Prebys, curatrice del Centro Studi Bassaniani (presso Casa Minerbi) –, soprattutto perché oggi è il suo compleanno: avrebbe compiuto 108 anni". "Bassani – chiosa Gianni Venturi, co-curatore del Centro Studi – viveva in modo assolutamente reale i luoghi, che costituiscono per lui il modo di comprendere la realtà, cioè la vita". La realtà di Ferrara condensata in questo progetto – quella realtà che, parafrasando Bruno Zevi, risulta "non finita" –, con gli occhi di Bassani non la si può comunque possedere, ma la si può meglio osservare. E forse, sì, anche capire.