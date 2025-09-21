’Le muse astrologiche’ si svelano. Nel giardino di palazzo Schifanoia

Organizzata dal Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco del Comune di Ferrara e dalla Fondazione Ferrara Arte, la mostra ’Le muse astrologiche’. Sculture di Maurizio Bonora è uno dei momenti culturali più significativi del calendario di eventi con cui si celebrano i trent’anni dall’inserimento di ’Ferrara, città del Rinascimento’ nella lista del patrimonio mondiale Unesco.

Il giardino della delizia estense di Schifanoia – rinnovato nel 2023 – ospita infatti per alcuni mesi dodici sculture in marmo cemento dell’artista ferrarese Maurizio Bonora proponendo un emblematico dialogo tra passato e presente. Le opere rimandano al celebre ciclo dei Mesi voluto da Borso d’Este e realizzato, tra il 1469 e il 1470, dai maestri dell’Officina ferrarese, tra i quali Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti. Bonora si è liberamente ispirato alle simbologie astrologiche del Salone dei Mesi, realizzando per questa mostra dodici basamenti con figure che, ritte su navi e carri, impugnano soli e lune. Su di essi sono collocate sculture realizzate a partire dal 1990, raffiguranti le personificazioni delle ore del giorno e della notte (che nel 1994, in occasione del V centenario della morte di Matteo Maria Boiardo, vennero anche associate ad alcune protagoniste dell’Orlando innamorato).

Come nota l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli "Le muse astrologiche di Maurizio Bonora si presentano come figure protettrici delle arti, capaci di accompagnare lo sguardo e l’immaginazione del pubblico". Giardino di Palazzo Schifanoia 20 settembre 2025 – 11 gennaio 2026.