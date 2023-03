Le nature morte di Bruno Vidoni in mostra da oggi a Ferrara

CENTO

Da Cento a Ferrara, la mostra che sarà inaugurata oggi ‘Il gusto inquieto’ al Dosso Dossi ricorda Bruno Vidoni (nella foto di Andrea Samaritani), artista centese eclettico e molto amato al quale è stata dedicata anche una borsa di studio. Scomparso nel 2001 è stato una delle personalità creative più attive e originali del secondo ‘900, fotografo, pittore, artista visivo in senso ampio, ricercatore, docente, spirito curioso e ironico, animatore di tante iniziative, si è distinto per una vitalità eclettica e per alcune imprese memorabili, come i falsi reportage di guerra che lo hanno fatto entrare nella storia della fotografia italiana. Attento cultore della ricerca Etno-storica per cui è stato fondamentale il suo apporto alla costruzione dell’archivio della fotografia storica del Centro Etnografico Ferrarese, istituto del Comune di Ferrara, col quale collaborò dal 1973 sino alla morte, vive ora nelle sue opere e nella casa-museo Vidoni’ nel centro storico di Cento dov’è custodito l’archivio delle sue opere, fotografie e documenti. Per ricordarne la figura, l’opera artistica e il lungo impegno nella didattica, nel 2014 la moglie Marina Ferriani, ha voluto istituire al Dosso Dossi di Ferrara, una borsa di studio dedicata agli studenti del quinto anno ed ora prende vita anche una mostra nella sala espositiva della scuola, inaugurata domani alle 17.30. "L’esposizione si concentra sulle nature morte realizzate tra gli anni ’70 e ’80 con immediati i riferimenti espliciti, quasi ad omaggio, alla pittura di Henri Matisse e Georges Braque – spiega la centese storica dell’arte Valeria Tassinari - E’ la logica combinatoria che contraddistingue l’artista centese, presentando elementi delle opere originali per poi assemblarli insieme ad altri, propriamente vidoniani. Numerose sono le nature morte che omaggiano anche l’arte del Rinascimento di Leonardo e del Barocco di Caravaggio, miscelando il proprio segno unico e distintivo. Vidoni riesce in questa impresa coraggiosa, proponendo una sorta di corto circuito visivo tra pittura e fotografia. Bottiglie, bicchieri, frutti, pesci". Per l’occasione è pubblicato un catalogo con testi di Francesca Barbieri, dirigente del Dosso Dossi, e delle storiche dell’arte Valeria Tassinari e Isabella Falbo.

l. g.