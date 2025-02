Le nostre Botteghe storiche: "Falchieri e ’Al Brindisi’, ecco le eccellenze estensi"

È un gesto dal forte impatto simbolico, orientato a valorizzare chi – da decenni – ha scelto di fare impresa in città e nelle frazioni. Le ‘botteghe storiche’ che il Comune ha scelto di riconoscere a partire dal precedente mandato, sono oggi ben 39. Proprio ieri, il sindaco Alan Fabbri e l’assessore al Commercio, Francesco Carità hanno consegnato nelle mani dei titolari dell’osteria Al Brindisi e della macelleria Falchieri (a Gaibanella) le targhe di riconoscimento. Le due attività entrano quindi a far parte dell’albo comunale.

"L’enoteca Al Brindisi e la Macelleria Falchieri – scandisce il primo cittadino al momento della consegna – sono due realtà che caratterizzano la comunità ferrarese. Questo riconoscimento, fortemente voluto da questa Amministrazione, sottolinea l’importanza di entrambe le attività non solo come esercizi commerciali, ma anche come veri e propri custodi della cultura e della storia del territorio". Dello stesso avviso è anche l’assessore al Commercio. "Mantenere vive queste realtà mantiene viva anche la nostra storia di comunità – aggiunge Carità – valorizzarne le storie da parte dell’amministrazione è un dovere e un piacere, perché alimenta il loro ruolo di presidio del territorio, vera e propria attrazione turistica, la prima, punto di riferimento in grado di rafforzare il senso di appartenenza della comunità, la seconda".

L’osteria Al Brindisi si fregia di essere "la più antica del mondo". Risalente al 1435 con la denominazione di Hostaria del Chiucchiolino (da "chiù", espressione che richiama il termine "ciucco", sinonimo di ubriaco), è situata nel cuore del centro storico, nell’attuale via degli Adelardi, il vicolo a fianco della Cattedrale che un tempo era raggiungibile in barca. Tra i suoi clienti sono citati personaggi illustri quali i poeti Ludovico Ariosto e Torquato Tasso, gli artisti Benvenuto Cellini e Tiziano, e l’astronomo polacco Niccolò Copernico, che visse e studiò proprio sopra l’osteria.

La macelleria Falchieri, ufficialmente denominata ’Falchieri Di Falchieri Luca & C’ è la storica macelleria di Gaibanella ed è rinomata per la qualità dei suoi prodotti e per la lunga tradizione nel settore della macelleria artigianale. Fondata nel 1896, rappresenta una delle attività più antiche della zona. Nel 2022, è stata inserita nell’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Ferrara, quale vero e proprio punto di riferimento per la frazione e per tutti coloro che amano la qualità e anche i prodotti tipici del territorio. L’attività della famiglia risale al 1896, come riportato in una locandina del 1996 che celebra l’anniversario dei cent’anni di attività esposta in negozio.

Per essere riconosciuti come bottega storica esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, imprese artigianali e mercati su aree pubbliche, devono svolgere la medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica.