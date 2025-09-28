Le nostre eccellenze. La scalata di Iperwood: "Grazie alla farina di legno"

E’ una delle eccellenze produttive della nostra provincia. Il ’titolo’ lo ha conquistato sul campo, e con pieno merito, grazie a un ampio mix di qualità imprenditoriali e professionali, intuito, ricerca, tenacia e sacrificio. Stiamo parlando di Iperwood (sede nella zona Ferrara nord) che l’altroieri ha dato vita a un open day nel corso del quale l’amministratore delegato dell’azienda, Andrea Pizzardi, ha ricordato i punti salienti dell’attività dell’azienda che dal 2019 (anno di svolta) ad oggi ha segnato, dati alla mano, un vero e proprio boom. Tutto ciò grazie alla produzione e alla commercializzazione di novowood, un materiale ecosostenibile, in forte espansione, utilizzato con crescente interesse e soddisfazione per pavimentazioni e rivestimenti di edifici, frangisole, recinzioni, controsoffitti, pannelli scorrevoli, insomma per la funzionalità come per l‘estetica.

Novowood (studiato e testato in collaborazione con Unife, dipartimento Ingegneria dei materiali) è costituito per il 65% da legno duro, 25% polietilene e 10% additivi. La sostenibilità di questo prodotto (tratto da materiale riciclato nobile) è certificata nell’apposito bilancio e ha consentito – ha sottolineato con orgoglio Pizzardi – un risparmio di emissioni di CO2 di 737.000 chili e oltre 5 milioni di KWh. I prodotti di questa azienda estense (sette milioni di fatturato) raggiungono ben 52 Paesi dei cinque continenti. Nel portafoglio clienti figurano fra gli altri Decathlon, l’Ospedale di Cortina, Coop, Migros, il Porto di Ventimiglia. "L’impiego di legname sostenibile FSC – così dal sito dell’azienda – proveniente da foreste tropicali certificate dell’Africa e del Sud America e la lavorazione nei diversi stabilimenti produttivi sono il nostro punto di forza, consentendoci di rispondere in tempi celeri alle esigenze dei nostri clienti".

Della sua fortissima crescita, si diceva: il numero dei dipendenti è più che raddoppiato, anzi triplicato se si considera la controllata cinese, così gli agenti; è poi triplicato il numero degli estrusori (speciali macchine operative) mentre lo spazio di produzione è quadruplicato e ora supera largamente l’ettaro di estensione. Tutto nasce dalla ’farina di legno’ miscelata a polimeri (provengono dai tappi di bottiglia) e additivi; il composto è poi trasformato in granelli utilizzati in fusione per creare, attraverso appositi stampi, i profili finali. Numerosi sono i premi ricevuti da Iperwood: da Legambiente, Intesa San Paolo, Regione ed altri enti ancora. Pizzardi, di recente nominato vicepresidente di Confindustria Emilia centro e presidente di Piccola industria, ha infine disegnato le linee di futuro e ulteriore sviluppo, legate a innovazione di prodotto, digitalizzazione dei processi, riduzione dell’impatto ambientale ed estensione dei mercati.

Alla presentazione è intervenuto l’assessore alle attività produttive del Comune Francesco Carità che, ribadendo la vicinanza dell’amministrazione comunale al mondo dell’economia, ha posto in luce il ruolo di primo piano non solo locale di Iperwood a riprova che con capacità e sacrificio si può e si deve crescere.

Alberto Lazzarini