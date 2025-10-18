"Le nostre proposte, mai messe in pratica"

Negli ultimi anni il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Cento ha presentato numerosi ordini del giorno, molti votati e approvati anche dalla maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Accorsi. "Odg di buonsenso – tuonano ii consiglieri Alessandro Guaraldi, Francesca Caldarone e Marco Pettazzoni – ma gran parte di questi impegni, purtroppo, sono rimasti lettera morta: approvati in Consiglio, ma mai attuati nella realtà. Non si può continuare a prendere in giro i cittadini con atti approvati anche all’unanimità e poi dimenticati nei cassetti dell’amministrazione". E ricordano alcuni esempi. "Tra i più evidenti c’è l’ordine del giorno sui parcheggi rosa, approvato più di un anno fa per riservare spazi alle donne in gravidanza e ai neogenitori, ma di cui non si è ancora vista minimamente l’attuazione – dicono –: idem l’odg sul censimento delle strade vicinali per migliorare la manutenzione e la sicurezza delle strade che molto spesso vedono competenza mista tra Comune e Partecipanza o non se ne conosce l’effettiva proprietà". Da qui la proposta dei rappresentanti di FdI. "Presenteremo una serie di interrogazioni per conoscere lo stato di avanzamento dei nostri ordini del giorno approvati. È un atto di trasparenza e di rispetto nei confronti dei cittadini, che hanno diritto di sapere perché provvedimenti condivisi non vengano messi in pratica".

Laura Guerra