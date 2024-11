Massimo Gozzo insieme a un gruppo di cittadini di Fondo Reno, sul confine ferrarese in prossimità della centrale a biometano prevista tra via Catena a Vigarano e via Civetta, si sono uniti per cercare di contrastare il progetto: "Non abbiamo altra possibilità che fare incontri pubblici, far conoscere quello che non ci raccontano e far capire che i problemi non sono solo di chi vive in prossimità della centrale ma saranno di tutti – dice –. Gli odori superano ampliamente i confini, a 700 metri dalla centrale poi c’è una scuola elementare". Non basta. Preoccupa anche il passaggio di mezzi pesanti: "Le nostre strade non reggerebbero al passaggio di 30, 40 mezzi pesanti al giorno. Via Frattina a Vigarano è chiusa, e lo dimostra".