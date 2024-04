"Le nostre valli sono abbandonate". Appello all’Amministrazione

COMACCHIO

Un tavolo pubblico sulla situazione delle Valli di Comacchio. È questa la sollecitazione avanzata dal Partito democratico di Comacchio, che prende le mosse anche da quanto emerso nell’ambito del convegno organizzato dal Parco del Delta del Po relativo al monitoraggio dell’avifauna: "In questo contesto – afferma il segretario comunale del Pd, Michele Farinelli - ricordiamo che sono state create anche nelle valli di Comacchio ‘dune artificiali’ per favorire la nidificazione. È proprio su questo tema che vorremmo soffermarci perché ci arrivano parecchie segnalazioni dello stato d’abbandono ed incuria in cui versa il comparto vallivo. L’ente Parco negli ultimi mesi sta provvedendo all’assunzione di figure che si occuperanno della salvaguardia del comparto e coinvolgendo attivamente mondi che possano fare il bene, ma ciò che a noi interessa di più è capire se l’Amministrazione Comunale stia effettivamente tenendo sotto controllo il tutto. Sta mettendo tutte le idee in campo per provare a dare un sterzata?".

Secondo il Pd locale, l’amministrazione comunale appare "spesso distratta quando si parla di Valli e la vediamo più focalizzata nel mettere a fuoco solo ed esclusivamente la parte turistica. L’ambiente è tale solamente se si mantiene un equilibrio tra le parti. In tal senso presenteremo un interrogazione tramite i nostri rappresentanti in Consiglio comunale per conoscere in primis i costi delle già citate dune e soprattutto se è al corrente dei risultati prodotti". Una richiesta che prende spunto anche da quanto emerso nell’ambito del convegno che si è tenuto alla Manifattura dei Marinati nei giorni scorsi, dove sono stati presentati dati del monitoraggio dell’avifauna, dal quale è emerso un calo di alcune specie di uccelli presenti sul territorio: "Dopo ormai quattro anni, la situazione per noi è purtroppo solo peggiorata – conclude il segretario dem -. Va aperto quanto prima un tavolo pubblico sul tema vallivo come da noi richiesto ormai da due anni a questa parte, coinvolgendo associazioni, cittadini e, ovviamente, istituzioni competenti".

v.f.