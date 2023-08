Le note del piano a ‘Casa Matilde’ La solidarietà vive nella fattoria

Un concerto al tramonto per oltre 80 persone, immerse in un’atmosfera suggestiva garantita dalle note del pianista Paolo Zanarella e dalla cornice di ‘Casa Matilde’, fattoria sociale e didattica che sorge su circa 3 ettari di terreno in via Granda, 10 a Villanova di Denore.

All’evento che si è svolto l’altra sera – realizzato in collaborazione con Feshion Eventi – ha presenziato in rappresentanza dell’Amministrazione anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, che si è detta "entusiasta di poter essere in un luogo in cui si vede con molta concretezza il valore sociale che viene aggiunto al nostro territorio, dato dal benessere che apporta alle famiglie e ai bambini che, frequentandolo, hanno l’opportunità di partecipare ad attività educative, riabilitative e respirare un’atmosfera speciale". Nella fattoria ci sono circa una novantina di animali fra cavalli, asini, conigli, pennuti, agnelli e capre, i quali, oltre a vivere in libertà, sono utilizzati nei laboratori e nelle attività del Centro Interventi Assistiti con gli animali (Pet Therapy). "Casa Matilde – prosegue l’assessore – è un luogo che evoca benessere, in quanto la fattoria è il luogo ideale per creare aggregazione e stabilire un contatto con la natura mirato ad accrescere lo staro psicofisico di ciascun visitatore". Come aggiunge l’anima di ‘Casa Matilde’ Rachele Formenton, ideatrice e titolare della fattoria situata a 20km dalla città in cui vive da sola circondata dagli animali, lo scopo era proprio "istituire un luogo in cui lavorare con le persone speciali. Per questo io ho già vinto. L’idea del concerto al tramonto segue la filosofia di quello che vuole offrire ‘Casa Matilde’, ovvero venire in relax per poi andare a casa con un’emozione". Il casolare da lei acquistato è un Centro per Interventi Assistiti con gli animali, un’azienda agricola in cui tutto l’occorrente viene autoprodotto e un centro laboratoriale meta di visita delle scuole del territorio. Per tutte le informazioni la fattoria ha una pagina Facebook: https:www.facebook.comfattoriaCasaMatilde.