Le note dell’inclusione. Con ’I Musicanti’ a ritmo di solidarietà

Si alza il sipario per ‘Musica come mezzo d’espressione’. Uno spettacolo previsto per domani dalle 21 alle 23 in sala Estense. Sul palco le esibizioni delle band ‘Omega’ e ‘Punto Cieco’ assieme a ‘i Musicanti’, primo gruppo inclusivo nato sul territorio. La band è composta da sette musicisti, di cui quattro persone con disabilità ed è nata proprio per dare un’occasione alle persone con fragilità di suonare con veri musicisti. Tutto grazie al progetto ‘MI FA staRE bene LA muSIca’, realizzato dall’associazione ‘Lo Specchio’, con un contributo di 15mila euro dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune. L’evento, è stato promosso dall’associazione BackBeat, la cui collaborazione con ‘Lo Specchio’ sin dalle fasi iniziali del progetto ha portato alla formazione e alla crescita del collettivo musicale. I dettagli sono stati illustrati ieri dall’assessore alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, dal presidente dell’associazione ‘BackBeat’ Matteo Morini e dalla presidente dell’associazione ‘Lo Specchio’ Teresa Graziani. "Un’importante occasione – così Coletti – per la città di assistere ad uno spettacolo che vede protagonista l’inclusione, portata nella sua massima espressione attraverso la musica, forma d’arte in grado di unire tante persone. ‘Mi FA staRE bene LA muSIca’ è un progetto rivoluzionario, che ha donato al nostro territorio il primo gruppo musicale inclusivo, ‘I Musicanti’ grazie a un’idea nata e cresciuta a Ferrara, che come amministrazione abbiamo sostenuto, con un contributo economico e con l’inserimento del percorso progettuale nel Piano di Zona". L’ingresso all’evento, è gratuito. "Un evento – ha spiegato Morini – vuole essere un’occasione anche per chi ha meno confidenza con il palco, di potersi esprimere attraverso la musica facendo conoscere il proprio talento. Sul palco saliranno tre band, per una ventina circa di persone in totale. Tutte presenteranno canzoni originali scritte da loro e poi tutte insieme canteranno una canzone finale". "I Musicanti – ha ricordato Graziani – sono nati da un progetto che l’assessorato ha accolto e supportato, e che ha dato dei risultati ottimi portando ora i ragazzi anche a esibirsi alla Sala Estense".

Mario Tosatti