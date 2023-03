Le note di Vivaldi in scena al Comunale

Dopo il successo de ’Il Farnace’, il Teatro Comunale di Ferrara continua il percorso intrapreso nella riscoperta delle opere più rare e suggestive del compositore veneziano con Catone in Utica. Dopo aver realizzato nel 2021 l’avvincente opera di Antonio Vivaldi, scritta per Ferrara, bandita tre secoli fa per un divieto ecclesiastico e mai eseguita prima nella città estense, domani e domenica, sempre a quasi 300 anni dal debutto (avvenuto al Teatro Filarmonico di Verona nel 1737), andrà in scena l’opera “gemella” del grande compositore barocco, con versi di Pietro Metastasio.

Considerata tra le massime composizioni della maturità, Catone in Utica vedrà Valentino Buzza nel ruolo del titolo, Arianna Vendittelli (Cesare), Miriam Albano (Emilia), Valeria Girardello (Marzia), Chiara Brunello (Fulvio) e Valeria La Grotta (Arbace). La nuova produzione della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara conferma, come già avvenuto per il Farnace, Federico Maria Sardelli alla direzione dell’Orchestra Barocca Accademia dello Spirito Santo e alla regia Marco Bellussi. L’opera sarà anche trasmessa in diretta mondiale su Opera Vision, in concomitanza alla Prima a Ferrara di domani. Si tratta di un debutto per il Teatro Comunale “Claudio Abbado” nella piattaforma di Opera Europa, principale organizzazione per i teatri d’opera e festival lirici professionali del continente che unisce oltre 215 membri provenienti da 43 paesi. Il teatro ferrarese ne è membro dall’autunno del 2022. Opera Vision, infatti, dal 2014 è il sito di riferimento per lo streaming gratuito dedicato alla lirica, nonché finestra sul variegato panorama internazionale della produzione operistica con una comunità di spettatori da tutto il globo. Supportata dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea, vede una partnership di oltre 30 compagnie d’opera provenienti da 17 differenti paesi. Solamente su Youtube conta 97.500 iscritti al canale.

Sul sito è già presente una pagina dedicata a Catone in Utica https:operavision.euperformancecatone-utica, dove sarà trasmessa in diretta l’opera domani alle 20 e rimarrà visibile successivamente per sei mesi.

Al link è già visibile anche un trailer e il video di anticipazione, realizzato nei giorni scorsi nei luoghi più suggestivi di Ferrara e durante la creazione dell’opera, con interviste a Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro, che approfondisce il curioso collegamento tra Antonio Vivaldi e il suo mecenate ferrarese Guido Bentivoglio, al regista Marco Bellussi, che racconta l’avvincente drammaturgia con un focus sui personaggi, e infine al direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli. Oggi alle 17 al Ridotto si terrà la presentazione a cura di Vittorio Robiati Bendaud, saggista e studioso di ebraismo, con ospiti Federico Maria Sardelli e Marco Bellussi. Ad aprire l’incontro Marcello Corvino. Ingresso libero.