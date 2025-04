‘Le notti di Mosca’. Franceschini con ’Righe di periferia’

Il giornalista e scrittore Enrico Franceschini è l’ospite del nuovo appuntamento organizzato da ‘Righe di Periferia’. L’incontro si terrà oggi, alle 18, nella sala Nemesio Orsatti nella frazione di Pontelagoscuro. Lo scrittore presenterà il suo nuovo thriller intitolato ‘Le notti di Mosca’, un appuntamento tra pagine tutte da leggere.

Franceschini è da quarant’anni corrispondente dall’estero del quotidiano ‘La Repubblica’, per il quale ha lavorato nelle sedi di New York, Washington, Mosca e Gerusalemme. Attualmente è corrispondente da Londra. Cominciò a fare il giornalista da ragazzo a Bologna, scrivendo di sport per i giornali della sua città. L’autore ha scritto numerosi romanzi e saggi e ha tradotto tre libri di poesia dello scrittore americano Charles Bukowski.

La trama del nuovo thriller ‘Le notti di Mosca’ racconta di una donna russa che perde il marito e i figli in Cecenia, trucidati dai soldati russi, di un uomo inglese che nello stesso periodo, nel 1999, perde un figlio morto in attentato contro un avvocato che sa troppe cose sui nuovi ricchi russi. Lei si arruola nelle formazioni ribelli cecene, lui lascia il suo lavoro alle leggendarie Sas inglesi per cercare chi ha ucciso il bambino. Aiutati da un giornalista italiano arrivato in Cecenia i due finiscono per allearsi sfidando i poteri occulti moscoviti. Da qui parte un thriller sugli intrighi, sui misteri e sulle occasioni perdute della nuova Federazione Russa.