Le nozze di Figaro viste dai liceali Siamo a ‘Generazione Z all’Opera’

Le nozze di Figaro di Mozart debutta venerdì al Teatro Comunale di Ferrara, con seconda recita domenica 2 luglio, sempre alle 21. Direzione musicale a cura di Leone Magiera, che ha scelto e preparato il cast vocale di giovani talenti under 35, con l’Orchestra Città di Ferrara diretta da Massimo Raccanelli, regia di Adrian Schvarzstein.

Oggi, alle 17, in attesa dello spettacolo al Ridotto è previsto l’incontro ‘Prima della Prima’, con la musicologa Lidia Bramani e i protagonisti dell’Opera. Mozart massone e illuminista (IlSaggiatore), presenterà al pubblico l’opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Lorenzo Da Ponte. Intervengono il Maestro Leone Magiera, direttore musicale, il direttore d’orchestra Massimo Raccanelli, e il regista Adrian Schvarzstein. Introduce Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming dal canale Facebook del teatro.

La Scuola all’Opera

Scuola all’Opera è un’occasione per gli studenti di assistere a sei prove generali delle opere in programma per la Stagione di Opera Balletto, in un percorso di avvicinamento alle produzioni liriche presenti in cartellone. La prova generale de Le nozze di Figaro è oggi, alle 20. Ingresso 6 euro, riservato agli studenti del territorio. Per prenotazioni: [email protected]

Prima della Prima in TV. Generazione Z all’Opera

La classe 3Y del liceo classico Ariosto (indirizzo linguistico Esabac) presenta Le nozze di Figaro per l’ultima puntata di stagione di ‘Prima della prima in tv. Generazione Z all’Opera’, visibile sui canali di Telestense (alle 22,33) e di Telesanterno (alle 23), con repliche fino al 2 luglio. Gli studenti raccontano i principali titoli dell’opera lirica e della danza, mettendosi in gioco davanti alle telecamere. Quest’anno hanno aderito gli studenti e i docenti del liceo delle scienze umane Carducci, del classico Ariosto, dello scientifico Roiti e del liceo artistico Dosso Dossi. Il programma, ideato da Marcello Corvino, è condotto all’interno del Ridotto del Teatro. Hanno collaborato a questa puntata la professoressa Roberta Bergamaschi.

Il calore della musica:

neuroscienze all’Opera

Il progetto analizza le reazioni emotive del pubblico a teatro durante l’ascolto della musica. La rilevazione, che vede uniti l’Università e la Fondazione Teatro Comunale, sarà eseguita durante la messa in scena de Le nozze di Figaro il 30 giugno e 2 luglio al Comunale, e durante le prove generali. Il progetto si propone di misurare a distanza, in modo non invasivo e nel completo rispetto della privacy, la temperatura del volto degli spettatori presenti mediante una sensibilissima termocamera. La ricerca, coordinata dal prof Luciano Fadiga, ordinario di Fisiologia all’Università e Direttore del Centro di Neurofisiologia traslazionale dell’Istituto Italiano di Tecnologia, rileverà tali modificazioni, oggetto di futuro studio. Collaborano il dottor Rosario Canto e il dottor David Papo di Unife e il dottor Radim Nadbal.