Le nuove linee di mandato. La presentazione in Aula entro la fine di febbraio

Sappiamo che ci sono (quasi del tutto) e che verranno presentate entro il 28 febbraio. Anche se, con ogni probabilità, saranno pronte anche prima. Stiamo parlando delle linee di mandato che caratterizzeranno l’attività amministrativa del prossimo quinquennio. Un documento strategico che definisce le principali linee di intervento e che è già stato più volte oggetto di polemiche dentro e fuori dall’Aula. Spesso, sono stati gli esponenti del Pd – tra il capogruppo Massimo Buriani e il consigliere Davide Nanni – a incalzare il sindaco Alan Fabbri a presentarle. Da quanto trapela dagli uffici, il documento attingerà a piene mani dal programma elettorale con cui il primo cittadino è stato riconfermato nel giugno dello scorso anno. Per cui, in cima alle priorità, è ragionevole aspettarsi che ci sarà il tema del lavoro. Probabilmente sfruttando la leva della Zona Logistica semplificata in chiave di attrattività per nuovi insediamenti produttivi. Da quanto apprendiamo, un’attenzione particolare sarà riservata anche al comparto culturale sul quale l’amministrazione ha più volte espresso la chiara volontà di voler puntare. In questo senso, probabilmente, ci sarà un focus specifico sulla valorizzazione della cinta muraria cittadina. In qualche modo una continuità con quanto fatto nel corso del primo mandato. Anche se, da quanto filtra da palazzo comunale, il lavoro è finalizzato a "un salto di qualità" rispetto al precedente mandato. Nel 2019, quando Fabbri si insediò per la prima volta, furono dodici le ’sfide’ di mandato, recepite poi nel Documento unico di programmazione. Dalla “sanità diffusa” a un nuovo “patto per il rilancio e lo sviluppo economico”, dal lavoro al sostegno alle fragilità, dall’ambiente alla mobilità sostenibile. Anche all’epoca, la sfida numero uno era rappresentata dal Lavoro. Che, evidentemente, continua a essere una priorità del territorio. Il documento Unico di Programmazione 2021 muoveva dalla “sfida 1”,ossia “Ferrara città del lavoro”, prevedendo tra le altre cose anche un "nuovo patto per lo sviluppo economico di Ferrara fondato sulla sostenibilità", la semplificazione amministrativa, la digitalizzazione dei servizi. Seguivano le sfide della “città sicura” - da realizzare sia con la sinergia con prefettura e forze dell’ordine sia con il miglioramento della qualità degli spazi e la lotta al degrado - la “città vitale”, attraverso la valorizzazione del patrimonio, gli interventi sulla mobilità, lo sportello unico telematico dei servizi. Adesso, non ci resta che leggere nel dettaglio ciò che sarà contenuto nelle nuove linee di mandato. Su questo, il Consiglio Comunale al di là della discussione non voterà. Mentre voterà il nuovo Documento Unico di Programmazione (che, pur avendo in teoria un respiro triennale, verrà aggiornato ogni anno con le progressioni e i risultati raggiunti), che recepirà le nuove linee di mandato. Contestualmente, salvo proroghe dell’ultimo momento, verrà votato anche il Bilancio preventivo per il triennio che parte quest’anno e si concluderà nel 2027. Anche su quello, ne siamo certi, non mancheranno confronti e discussioni. L’auspicio, è che ci si concentri il più possibile su argomentazioni di merito piuttosto che su prese di posizione precostituite.