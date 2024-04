Le nuove mense intitolate alle prof: "In memoria di Roberta e Liana"

Sono state inaugurate ieri mattina le due mense scolastiche costruite nei cortili delle scuole primarie di Bosco e Mesola. Due nuovi edifici che, oltre a rappresentare un progresso tangibile per l’offerta di servizi educativi, rappresentano anche un tributo speciale a due figure fondamentali nel mondo dell’istruzione locale: le maestre Roberta Pozzati e Liana Moretto. Due docenti venute a mancare prematuramente due anni fa e ricordate con affetto da docenti, studenti e dal sindaco nella giornata di ieri, durante lo scoprimento delle targhe. Il primo cittadino dopo aver apprezzato le canzoncine preparate dai bambini per l’occasione della giornata mondiale della terra, ha esordito "Oggi è una giornata importante per la nostra comunità perché restituiamo un luogo dove voi alunni potrete crescere, socializzare e spero possiate viverlo a 360 gradi. Queste mense scolastiche, ci auguriamo possano essere utilizzate, oltre per le attività di distribuzione dei pasti, anche per altri motivi. Diverse idee sono già maturate, dopo aver parlato con il dirigente scolastico, le vostre docenti e i rappresentanti dei genitori". Il sindaco oltre a ringraziare per la collaborazione i rappresentanti dei genitori presenti alle inaugurazioni, ha sottolineato l’importante lavoro profuso dai funzionari e dipendenti comunali che in sinergia con i progettisti e la ditta costruttrice hanno realizzato le due opere pubbliche. Due edifici costruiti con fondi PNRR, per l’importo complessivo di 754mila euro, 377mila euro ciascuno "Fino a qualche tempo fa non riuscivamo neanche a pensare ad avere delle mense scolastiche per le scuole primarie, che fino a pochi anni fa funzionavano anche il sabato, -spiega il dirigente scolastico Gianni Luca Coppola- capite che, con il lavoro e l’impegno le cose possono cambiare e migliorare. Dal prossimo anno scolastico, sarà possibile fare due pomeriggi lunghi, mantenendo la settimana corta, dal lunedì al venerdì. Tutte le scuole primarie della provincia di Ferrara sono organizzate con la settimana corta, con due o addirittura cinque pomeriggi alla settimana. Anche per le scuole primarie di Mesola, è giunto il tempo di vivere una nuova fase della scuola". "Questo è uno spazio vostro- ha commentato la consigliera regionale Marcella Zappaterra, rivolgendosi ai bambini-io rappresento la regione, un’istituzione che dà una mano al Comune e alla scuola per migliorare le cose. Uno spazio bello come questo, aiuta a vivere meglio".

Guendalina Ferro