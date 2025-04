Le nuove stelle al merito . Quattro maestri del lavoro, un primo maggio di festa

Nomina dei maestri del lavoro, quattro ferraresi saranno insigniti della ’Stella al merito del lavoro’. L’onorificenza consentirà loro di fregiarsi del titolo di maestri del lavoro. La cerimonia di consegna delle onorificenze sarà il 1° Maggio, alle 10,30 a Bologna, nel Salone del Podestà a palazzo Re Enzo. Ecco i quattro neo Maestri del Lavoro di Ferrara.

Dino Ghirardelli, dipendente di Emil Banca Credito Cooperativo di Bologna. Persona molto dinamica, ha sempre dimostrato grandi doti professionali. Grazie alla sua conoscenza ed all’esperienza maturata nei vari processi aziendali, ha contribuito allo sviluppo dei processi relativi al miglioramento delle attività bancarie. E’ preposto alla sicurezza informatica e si occupa della continuità operativa e delle informazioni della Banca. Esempio per i ragazzi e le ragazze.

Alessandro Guglielmini, dipendente di Basell Poliolefine di Ferrara. Nel suo percorso lavorativo da operaio è arrivato a ricoprire il ruolo di quadro. In questi ultimi anni è stato impegnato in attività di assistenza alla conduzione degli impianti in Russia, Vietnam, Cina, Arabia Saudita. Ha svolto la sua carriera lavorativa negli impianti di produzione di polipropilene. La sua competenza lo ha portato ad occupare il ruolo di responsabile dell’impianto. Ha coordinando come capo team gli avviamenti all’estero di impianti di produzione ed ha dato un supporto al Polymer Manufacturing come Polymer Expert.

Luca Montanari, dipendente del Gruppo Datalogic di Calderara di Reno (Bologna). Nel gruppo Datalogic, come impiegato, ha ora la qualifica di quadro. Ha sempre profuso altissimo impegno, concentrazione e orientamento agli obiettivi. Si è distinto per le sue qualità di accuratezza e laboriosità. Persona meticolosa, competente rimane sempre aggiornato su prodotti e tecnologie. E’ punto di riferimento per colleghi e clienti, specie nelle situazioni più complesse. Ha contribuito a migliorare l’attività aziendale ed è stato fondamentale per lo sviluppo di prodotti HHS di successo. E’ inventore di varie proposte di brevetto che sono trade secrets.

Monica Querzè, dipendente di Cyclop Srl di Pieve di Cento (Bologna). Si è sempre distinta per voglia di imparare, energia, capacità. Ha continuato nel suo percorso professionale fino ad ottenere il sesto livello. Ha ricoperto diversi ruoli. Le attitudini che ha sviluppato, l’hanno orientata all’ambito commerciale, affiancando i colleghi delle vendite Italia e anche con l’allora Amministratore Unico. In seguito ha iniziato con l’estero. Ha sempre avuto doti e competenze nelle lingue straniere, inglese, francese e in seguito anche tedesco. Ha iniziato contattando aziende in tutta Europa. Poi, con Cyklop srl, ha avuto modo di confrontarsi con un mercato esterno molto più ampio. Querzè si è distinta per dedizione a lavoro, onestà e professionalità.