Le nuove tariffe approvate in Giunta

Le nuove tariffe dell’imposta di soggiorno per i turisti, entrate in vigore dal 1° aprile scorso, con un lieve adeguamento in base alla tipologia di struttura ricettiva, sono state approvate dalla Giunta comunale nel gennaio scorso. "Tale imposta di scopo – spiegò allora l’amministrazione – , il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, a Ferrara non veniva adeguata dal 2013. Istituita nel dicembre 2012 ed entrata in vigore nei mesi successivi, dopo 12 anni, tale adeguamento è comunque inferiore rispetto a quanto applicato in città simili a Ferrara, quali Mantova, Lucca e Verona dove la tassa di soggiorno è mediamente più alta rispetto alla nostra".