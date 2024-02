Le opere della Chiozzi in mostra

A quattro anni dalla scomparsa, Copparo celebra la pittrice Ermanna Chiozzi. Alla Galleria ‘Alda Costa’ l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, sarà infatti inaugurata la mostra ‘Ermanna Chiozzi (1920-2020). Arte e vita, pane e colore’ dedicata all’artista. Ieri, nel giorno del 104° anniversario della nascita della pittrice, è stato presentato l’evento. In apertura, il sindaco Fabrizio Pagnoni ha evidenziato come la mostra si inserisca nel percorso di valorizzazione degli artisti del territorio e rappresenti "il giusto riconoscimento a un’artista che ha celebrato il territorio, la sua storia quotidiana, le sue tradizioni, la sua gente". Una nuova tappa del cammino ‘Donne nell’Arte’ ha ricordato l’assessora alla Cultura Paola Peruffo: "L’esposizione si inserisce nelle celebrazioni della festa della donna proponendo una figura di enorme spessore: una donna che ha vissuto una vita complessa in un periodo complesso e che ha cercato il riscatto". Curatrice della mostra è la storica dell’arte Chiara Guerzi, che ha sottolineato come l’esposizione celebri non solo l’artista, ma anche "la persona e cosa ha significato per il territorio, conservandone la memoria collettiva attraverso una restituzione da artista". Il progetto espositivo si avvarrà inoltre della collaborazione del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara: "Ci occuperemo degli allestimenti – ha spiegato la docente Rita Fabbri - e cureremo gli aspetti grafici del catalogo per trasmettere in maniera efficace i messaggi di questo importante corpus". Alla presentazione hanno partecipato i familiari di Ermanna Chiozzi, che hanno messo a disposizione le opere: "Con questa operazione ci avete dato una gioia immensa – ha rimarcato, commossa, la nuora Germana Pesci -: sono felice per lei, perché ci teneva molto". I nipoti Roberta e Ornella Finessi, Marco Andreini e il giovane pronipote Mattia hanno condiviso testimonianze, ricordi e aneddoti legati alla nonna, le cui opere saranno protagoniste della mostra, organizzata da Comune e Biblioteca, è sostenuta e patrocinata da Pro Loco Copparo, Coldiretti Ferrara, Lions Club Copparo, Fotoclub Il Torrione, Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, Udi Ferrara, Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, Associazione Amici dei Musei e Monumenti Ferrarese, Cooperativa Atlantide.

Valerio Franzoni