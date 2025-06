Le opere di Antonioni in mostra a Barcellona: "Approvato il prestito"

A Barcellona le 19 opere di Michelangelo Antonioni, della serie ‘Le montagne incantate’. Saranno prestate dalle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Ferrara, per la mostra dal titolo ‘Michelangelo Antonioni & Luigi Ghirri’, che si terrà al Centro de la Virreina dell’Instituto de Cultura di Barcellona, in Spagna, dal prossimo 31 ottobre fino al 15 febbraio 2026. E’ stata approvata in Giunta la concessione del prestito delle opere della serie, appartenenti al Fondo Michelangelo Antonioni del Comune di Ferrara. Le opere sono proprietà delle Gallerie comunali e parte del prezioso fondo del regista, composto da oltre 47.000 tra documenti, pellicole e altri oggetti che hanno caratterizzato la sua esistenza, acquisito dal Comune a metà degli anni Novanta e che per molto tempo è stato celato negli archivi. Attualmente, anche grazie al lavoro creato con la realizzazione dello Spazio Antonioni, in collaborazione con la moglie del regista Enrica Fico Antonioni, queste opere sono maggiormente disponibili alla collettività. Le stesse Montagne incantate fanno parte dell’esposizione permanente allo Spazio Antonioni a Ferrara, il museo di corso Porta Mare dedicato al grande regista ferrarese. Ora saranno prestate al centro spagnolo.