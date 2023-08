Le opere di Capuzzo nella chiesa scelta per l’ultimo saluto alla moglie

Domani mattina la salma di Maria Luisa Frignani Capuzzo verrà portata nella piccola chiesa di Pontemaodino e nel pomeriggio, con inizio alle 15, don Luciano Camola celebrerà il funerale per poi accompagnarla, con Maurizio Occhi che accompagnerà musicalmente la funzione, al cimitero di Badia Polesine. Nel camposanto veneto sarà tumulata con l’amato marito, ritrovandosi, dopo 45 anni anni, insieme per sempre. "Per me e per tutti quelli che l’hanno conosciuta lascia tristezza e soprattutto un vuoto "artistico" – ricorda Maurizio – amava cantare e per diversi anni ha cantato nel nostro coro in chiesa". La scelta della chiesa nella piccola frazione di Codigoro è probabilmente dovuta alle 14 stazioni della Via Crucis ed una grande pala d’altare raffigurante la Deposizione di Cristo dalla Croce, realizzate da Mario Capuzzo in quel luogo. "La signora Luisa ha sempre seguito il marito in tutte le sue scelte – prosegue Maurizio – assecondandolo ed aiutandolo nella sua opera artistica. Era lei che preparava i colori impastando le terre colorate con l’olio di lino e la biacca, era lei che dopo la morte di Mario organizzava le tante stagioni dell’Aprile Capuzziano ed era sempre lei a tenere alta la memoria di quel marito artista". Il loro legame era talmente forte, tanto da vivere per ben 15 anni su due barche lungo il Po di Volano a Codigoro o sulla palafitta di Pontemaodino per osservare le tranquille acque del vicino Galvano.

c.c.