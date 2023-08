Le ordinanze in vigore Alcol e auto, le limitazioni

Strade out e divieti di vendita di bevande. Vediamo le limitazioni in occasione della settimana dei Buskers come previste da un’ordinanza del Comune. In particolare verrà interrotto l’asse viario Giovecca-Cavour da via Palestro a via Spadari nelle giornate del 23, 24, 25 e 26 dalle 19,30 all’una e il 27 dalle 16 alle 22. Nelle stesse date e orari divieto di transito anche nella semicarreggiata lato numeri civici dispari del tratto di Giovecca da via Montebello a via Palestro, oltre che in via Boldini e in via Borgo Leoni, da largo Castello a via Padiglioni. Divieto di transito (stessi orari) anche in: controviale Cavour (dal civico 24 a via Armari); controviale Cavour (da via Spadari a Largo Castello); Borgo Leoni (da Largo Castello a via Padiglioni); Piazza Repubblica; via della Luna (da via Garibaldi e via Malborghetto); Piazza Castello, Piazza Savonarola, Piazza Cattedrale, Piazza Municipale, Piazza Trento Trieste; Via Mazzini; via Canonica; via Contrari (da via Canonica a via De’ Romei); via Voltapaletto (da via Canonica a via de’ Romei); via Bersaglieri del Po; via Adelardi; Largo Castello, Corso Ercole d’Este; Martiri della Libertà; via Garibaldi; via Cortevecchia; Porta Reno (da C. Mayr a Piazza Trento Trieste); San Romano; via Amendola; Piazza Gramsci; via Ragno.

Nelle stesse giornate sarà in vigore il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in recipienti di vetro, metallo o altro materiale rigido. Divieto, inoltre, di detenzione e consumo sulla pubblica via, su tutta l’area interessata dal festival, al di fuori delle pertinenze dei locali.