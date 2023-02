Sette italiani su dieci legano il consumo delle ostriche ad occasioni speciali e romantiche, come emerge da un sondaggio di Fedagripesca-Confcooperative in occasione di San Valentino. Pochi però sanno che mangiarle fa bene all’ambiente. La conferma arriva da una ricerca della nostra Università che, partendo da Goro, ha certificato a livello mondiale la loro capacità di catturare Co2 attraverso il loro guscio; rappresentando il 60-70% del peso, formato per il 98% da carbonato di calcio, la produzione globale di ostriche contribuisce all’eliminazione fino al 50% durante il loro ciclo di vita. Un chilo, ovvero 10-12 pezzi, può sottrarre 275,8 grammi di anidride carbonica.