Le Paoline, a Ferrara da 85 anni. Il ruolo delle donne consacrate

Le Acli provinciali di Ferrara aps, in collaborazione con la Congregazione Figlie di San Paolo e la Libreria Paoline, invitano la cittadinanza domani alle 17 alla Libreria Paoline di via San Romano. L’incontro rientra nelle iniziative della Giornata Internazionale della Donna 2025 ed è incentrato su un confronto relativo alle proposte editoriali delle Edizioni Paoline che si occupano di politiche sociali, con uno sguardo all’impegno delle donne. L’appuntamento è anche occasione per ricordare la presenza delle Paoline a Ferrara da 85 anni e il ruolo delle donne consacrate per la comunità ecclesiale e per la divulgazione culturale, nell’animazione della città, nel supporto alle famiglie. Sarà presente una rappresentanza di suore che operano a Ferrara e nell’ambito della casa editrice Paoline: Suor Daniela Cau e Suor Paola Fosson della Congregazione Figlie di San Paolo. Il dibattito sarà moderato da Mauro Gambaccini, presidente Acli provinciali di Ferrara aps e Paola Chiorboli, responsabile del Coordinamento Donne Acli di Ferrara. La Giornata Internazionale dei diritti delle Donne 2025 viene celebrata dalle Acli ferraresi con varie iniziative, come occasione per riflettere sui progressi compiuti verso l’uguaglianza di genere e per affrontare le sfide che ancora ci attendono, nell’ambito del programma Punto Acli Famiglia Ferrara 2025. Le iniziative delle Acli Provinciali di Ferrara sono state inserite nel calendario comunale di Ferrara e provinciale delle iniziative dedicate all’8 marzo.