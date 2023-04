Le pareti rovinate del palasport? Gli studenti le fanno risplendere

Spazio alla creatività giovanile a Ostellato: da un vandalismo compiuto sui muri del palasport lo scorso autunno a uno spazio istoriato, colorato e divertente, sotto la guida di un writer esperto e della dirigenza scolastica. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno così sistemato ciò che avevano imbrattato nell’ambito del progetto "Murales", messo a punto dai ragazzi del Centro Giovani Ostellato, con il quale hanno voluto risanare gli spazi esterni del palazzetto dello sport, impianto sportivo imbrattato dai graffiti (forse da qualche loro coetaneo). Un progetto che ha richiesto ore di lavoro, impegno, ma che ha fatto respirare aria di positività nella comunità giovanile. Parte attiva anche l’amministrazione comunale, che ha fornito anche le attrezzature necessarie, pitture e pennelli. Il writer Riccardo Buonafede infine ha aiutato nella raccolta di idee sul murale, ha impostato e rifinito tutto il progetto. Il sindaco di Ostellato, Elena Rossi, plaude all’iniziativa: "E’ stata veramente un’ottima idea trasformare una stupidata, graffiti e oscenità che avevano deturpato le mura esterne del palasport, in un’opera d’arte di strada. Spero serva di monito per evitare di incappare di nuovo in questo tipo di situazione, che danneggia il patrimonio pubblico". Mercoledì della prossima settimana alle 15.30 il dirigente scolastico Nicola Bianchìn e i giovani artisti terranno una cerimonia davanti al palasport per presentare il murale all’intera comunità. Abbellire spazi pubblici imbrattati e fonte di degrado in spazi risanati e abbelliti è opera comune in località vicine a Ostellato, da Portomaggiore ad Argenta, da Molinella a Comacchio, dove nell’ultimo periodo sono state portate a termine nuove realizzazioni all’ex zuccherificio. Ecco i giovani graffitari coinvolti nel progetto: Andrea Pisati, Sofiia Kozaruk, Sanoel Lushaku, Noemi Tartari, Nicolò Zamboni, Noemi Pagliuca, Linda Pampolini, Giacomo Barletta, Sonia Anteghini, Vittorio Tonu, Emma Zappaterra, Arianna Bertelli, Sofia Melissano, Ludovica Bosi, Leonardo delle Chiaie, Sandro Guidi.

Franco Vanini