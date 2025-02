’Le parole che lasciano il segno’. Bighinati e l’"arte dell’intervista"

Questo pomeriggio, alle 17, in biblioteca Ariostea (via delle Scienze), si terrà la conferenza di Dalia Bighinati, per il ciclo ’I colori della conoscenza. I linguaggi e le scienze’, a cura dell’istituto Gramsci. Strumento ’principe’ del giornalismo, fino all’avvento dell’era digitale, l’intervista. Pur non essendo più la fonte primaria delle notizie, riveste ugualmente un fascino particolare, sia perché mette ’a tu per tu’ con persone con cui raramente si hanno rapporti diretti, sia perché si presta a diventare un mezzo coinvolgente di narrazione del mondo, attraverso le storie dei personaggi intervistati.

Considerata da alcuni un’arte, l’intervista giornalistica in Italia ha avuto grandi maestri: da Oriana Fallaci a Enzo Biagi, da Sergio Zavoli a Gianni Minà, da Giovanni Minoli a Lilly Gruber, fino alla spettacolarizzazione di Francesca Fagnani.

Facendo leva sulle tecniche di questo format e sulla sua personale ricerca, Dalia Bighinati ha trasformato alcuni incontri con donne di straordinaria qualità umana e culturale in un libro di ritratti legati dal fil rouge di momenti drammatici della storia del Novecento e dal percorso di emancipazione femminile.

Laureata in lettere classiche a Bologna, con una tesi in storia dell’arte antica, Dalia Bighinati ha insegnato per anni nei licei ferraresi. Approdata al giornalismo, ha guidato la redazione dell’emittente televisiva locale per oltre vent’anni. È stata conduttrice e autrice di numerose trasmissioni di attualità politica ed economica e di storia urbanistica della città. Ha sempre dedicato la sua attenzione al mondo femminile in Italia e nel mondo con interviste a donne destinate a lasciare il segno. È cofondatrice di ’FareDiritti’ e di ’Ferrara, le donne e la città’. Tiene un blog su Telestense, legge, scrive, racconta storie e ha un interesse innato per i diritti dei soggetti più fragili.