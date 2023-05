"Le parole di Gesù ai discepoli scossi da delusione e paura"

Il vangelo della quinta domenica di Pasqua ci riporta, come un flash back, agli ultimi momenti di profonda comunione di Gesù con i suoi discepoli che sono sbalorditi dal gesto imprevisto e imprevedibile della lavanda dei piedi, sconvolti dall’annuncio del tradimento di Giuda e dal rinnegamento “annunciato” di Pietro e sono ancor di più turbati perché il maestro ha annunciato la sua imminente partenza. Ma Gesù comprende e vuole rassicurare i suoi: "Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede in me". Lo dice a discepoli scossi dalla delusione e dalla paura. Lo dice anche oggi a ciascuno di noi che nelle fatiche quotidiane, nei fallimenti dei nostri progetti, nelle vicende dolorose di persone care o della propria salute, nei capovolgimenti della storia dei popoli sperimentiamo la nostra fragilità, le nostre debolezze, le nostre inconsistenze, le nostre paure, le nostre speranze deluse. Per quanto vogliamo essere forti, sicuri, determinati e risoluti, la nostra vita non può poggiare sul terreno fragile della nostra umanità. La nostra fede-fiducia, come quella dei discepoli, fede in Dio e in Gesù, che sono una cosa sola (Gv 10, 30), sarà la pietra di fondamento per il cammino verso la Pasqua di Resurrezione del nostro amato maestro. La loro e nostra fede non dovrà poggiare sulle proprie forze e sicurezze, ma solamente sulla parola di Gesù che consola indicando la destinazione del comune viaggio della vita: il Padre. Gesù però non indica solo la meta, perché non vuole abbandonare i suoi amici che ancora una volta non lo hanno capito. Ma dov’è la casa del Padre? Come ci si arriva? Mostraci il Padre e staremo tranquilli! Sono le richieste di Tommaso e di Filippo che, come noi, hanno bisogno di certezze, di un punto fermo. Gesù allora mostra anche la via per raggiungere la casa del Padre: “Io sono la via, la verità e la vita”. “Io sono il cammino, tenete fisso lo sguardo su di me, sulla mia vicenda di passione, di morte e di resurrezione, seguite le mie orme e imitando il mio esempio scoprirete la verità di voi stessi e la vita eterna che è Dio”. Dunque il come e il dove incontrare il Padre, per gli apostoli di ieri e per noi discepoli del terzo millennio, ce lo mostra l’uomo Gesù Crocifisso: la sua vita, la sua storia umana, la sua fine, la sua esistenza vissuta nell’amore, nel servizio e nella donazione completa di sé. Solo dal nostro partecipare alla vita di Gesù, donata totalmente, può nascere la vita nuova in noi. Vita vera che fa circolare la Sua vita nella Chiesa, nell’umanità intera, per raggiungere tutto e tutti con il suo Spirito che è l’Amore.

Monache Carmelitane Scalze