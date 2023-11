"Le parole di Ovadia, da ferrarese mi vergogno"

Segue dalla Prima

Leggendo le cronache del discorso di Ovadia apprendo infatti che il nostro direttore del Teatro ha accusato non solo Netanyau ma persino il presidente degli Usa Biden e quella dell’UE Von del Leyen di crimini di guerra, augurandosi che vengano processati dalla Corte penale internazionale. Ovviamente l’unico riferimento ai terroristi di Hamas è stato per giustificare la loro azione criminale, causata a suo dire da 50 anni di oppressione. Capisco che per certa sinistra il richiamo della foresta esercitato dalla propaganda comunista sia sempre il più forte rispetto alla verità e persino al buon senso, ma qui siamo ormai al ridicolo. Posso dirlo o devo autocensurarmi? Posso dire che mi vergogno come ferrarese che tutta Italia possa accostare questi deliri alla mia città a causa di un direttore di Teatro che si occupa più di fare l’attivista politico che della programmazione artistica per cui i contribuenti ferraresi lo pagano profumatamente? In attesa di risposta.

Alberto Balboni, senatore Fd’I