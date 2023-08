"Le parole dimenticate diventano immagini"

Undici fotografi di Vigarano scelgono una parola e la fotografano. Si sono incontrati per mesi, confrontandosi, ne hanno fatto immagini e sentimenti, pensieri e riflessioni e ne sono usciti scatti diffusi dell’anima, che dal 2 al 24 settembre, alla Casa della Musica di Vigarano Pieve, si traducono nella mostra ‘Le parole in corpo’. "A volte ci dimentichiamo che le parole hanno bisogno di noi, delle piccole sfumature del nostro bene, della nostra passione. Anche le parole, come tutte le creature, chiedono cura, affetto e gentilezza".

Così Giuliana Berengan, ideatrice di ‘Save the word’ la campagna Internazionale in Difesa delle Parole, ideata e diretta dall’Atelier Il Passaggio di Ferrara, introduce l’esperienza vissuta con gli 11 fotografi del fotoclub Vigarano’ con i quali in questi mesi, su un’idea di Umberto Gardenghi, ha lavorato alla realizzazione della mostra. Un’esperienza di immagini e parole che attraversa la vita e la cultura. "I fotografi – spiega – sono riusciti a fotografare parole che sono diventate emozioni, punti di vista sulle cose. Un linguaggio diverso, non solo della fotografia ma della parola, che crea un piccolo miracolo". Giuliana Berengan ha messo Loro a disposizione un ‘Verbario’ "Un insieme di tante parole – spiega – un centinaio, rare, che stanno scomparendo, difficili. Abbiamo lasciato libertà ai fotografi. L’importante era che la parola fosse rappresentata per l’emozione che avrebbe provocato. Le immagini e parole che insieme creano una suggestione". "Un po’ tutti ne abbiamo parlato nelle varie riunioni, confrontandoci ma lavorando in autonomia – racconta Andrea Gallesini, fotografo, nella vita informatore medico scientifico – seguendo le linee di Giuliana Berengan che ci ha consigliato le leggere lentamente, di apprezzare il suono delle parole più che il significato. Ognuno di noi poi, leggendole, tirava fuori, cercava di tirare fuori un’idea dal materiale. Personalmente ho selezionato 16 parole, poi 6, poi tre. Ho scelto: silenzio, mormorio, sussurro. Ne ho tratto immagini di dimensioni diverse". Marco Andreani, geometra, nel fotoclub di Vigarano, il prossimo anno copie 50 anni di fotografia: "Il mio approccio all’inizio ero perplesso – racconta -. Valutare una cosa eterea, entrando nel meccanismo, non è semplice. Ho scelte le parole per quello che rappresentavano. Nove parole per nove fotografie. Il silenzio ad esempio, è una cascata scrosciante dove non c’è nessuno".

Oltre alla mostra anche letture e video: " La modalità è interessante – fa notare la Berengan – credo non ci sia mai stata una performance che introduca così alla visione della fotografie, dove le persone saranno messe in corpo ad attori e da loro emergerà la sintesi dalle parole". "Tutto è nato dall’idea che quando ero un grafico e mi davano un tema, il problema più grande era unire le immagini con i testi – spiega Gardenghi –. Da qui, con i fotografi del Fotoclub di Vigarano l’idea e un pò la sfida di ‘Fotografatemi una parola’, che ci ha fatto incontrare in questa bella esperienza".

Claudia Fortini