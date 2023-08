Le parole diventano immagini: ecco la mostra del fotoclub

Sabato alle 18 alla casa della musica verrà inaugurata la mostra di undici fotografi di Vigarano. Gli artisti hanno scelto delle parole a cui ispirarsi per realizzare delle istantanee. Si sono incontrati per mesi, confrontandosi, ne hanno fatto immagini e sentimenti, pensieri e riflessioni e ne sono usciti scatti diffusi dell’anima, che da sabato al 24 settembre, alla Casa della Musica di Vigarano Pieve, si traducono nella mostra ‘Le parole in corpo’. "A volte ci dimentichiamo che le parole hanno bisogno di noi, delle piccole sfumature del nostro bene, della nostra passione. Anche le parole, come tutte le creature, chiedono cura, affetto e gentilezza". Così Giuliana Berengan, ideatrice di ‘Save the word’ la campagna Internazionale in Difesa delle Parole, ideata e diretta dall’Atelier Il Passaggio di Ferrara, introduce l’esperienza vissuta con gli 11 fotografi del fotoclub Vigarano’ con i quali in questi mesi, su un’idea di Umberto Gardenghi, ha lavorato alla realizzazione della mostra. Un’esperienza di immagini e parole che attraversa la vita e la cultura. "I fotografi – spiega - sono riusciti a fotografare parole che sono diventate emozioni, punti di vista sulle cose. Un linguaggio diverso, non solo della fotografia ma della parola, che crea un piccolo miracolo". Giuliana Berengan ha messo Loro a disposizione un ‘Verbario’ "Un insieme di tante parole – spiega – un centinaio, rare, che stanno scomparendo, difficili. Abbiamo lasciato libertà ai fotografi".

cl.f.