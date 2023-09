Le poesie dell'anima di Gavioli a Bondeno: "Tramonti e paesaggi in rima"

"Il rumore della mia anima" è questo il titolo del libro di poesie di Monia Gavioli, edito da Faust Edizioni, che sarà presentato oggi, alle 17.30, all’Agriturismo La Florida di via Per Burana a Bondeno. Ne parleranno con l’autrice Moreno Po, che firma la prefazione, Claudia Cornacchini, Francesca Ghiraldi e Maurizio Ganzaroli. Monia Gavioli, classe 1974, lavora da sempre nel settore agricolo e in quello della ristorazione. Abita nella frazione Santa Bianca di Bondeno e questa è la sua prima pubblicazione. "Occhi dolci, tramonti e notti, segreti, fiori d’inverno, dolori senza volto – scrive Moreno Po nella prefazione – sconosciuti in un bar senza nome, paesaggi della nostra terra popolano le bellissime pagine di Monia".