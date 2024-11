Le Pradine, un centro a misura di cavallo

Un’oasi verde alle porte di Ferrara. Un’oasi per cavalli e persone, in cui si alternano weekend di eventi, corsi dedicati e momenti conviviali in mezzo alla natura, "con un occhio di riguardo anche alla dimensione agonistica". Ha riaperto a Mirabello lo storico Centro Equestre Le Pradine (corso Italia, 539, 44043 Mirabello), con diverse novità, a partire dai nuovi titolari, Anna Vezzoni, Edoardo Franchella e Gennj Bellinato, fino al totale riammodernamento delle strutture. Strutture che, dopo un periodo di chiusura, sono finalmente pronte a riaccogliere cavalli e cavalieri.

"Il vecchio-nuovo centro nasce da una visione comune che noi titolari abbiamo – spiega Anna Vezzoni –. La nostra volontà è quella di creare un centro a misura di cavallo, dove ci sia il giusto rispetto e la giusta consapevolezza". Un obiettivo che si può perseguire solo "dando all’animale una condizione di vita il più possibile simile a quella naturale". Il che si traduce in: "spazio per muoversi". "Per fare questo – continua Vezzoni –, i nostri cavalli vivono in paddock e capannina (ampi recinti con una zona sempre al chiuso e all’asciutto, ndr), volendo anche in piccoli branchi, con fieno a disposizione tutto il giorno". Non manca, tuttavia, la possibilità di optare per una gestione più tradizionale, con box (in paglia o truciolo) in una bella scuderia in muratura e paddock giornalieri.

"Con la collaborazione del proprietario, Francesco Soncini, abbiamo reso la struttura anche a misura di cavaliere, per un’attività continuativa durante l’anno". Sono infatti a disposizione un grande campo esterno, un piccolo campo per attività dei pony, un campo coperto e un campo in erba. Giostra e tondino sono inclusi. Per i soci è attivo il servizio bar, mentre proprio sopra la scuderia si trova una club house riscaldata, con caminetto e vetrate luminose, utile per la parte teorica dei corsi e per conferenze dedicate.

A tutto questo, poi, va aggiunta la scuola pony, attiva e presente sul territorio. Come si diceva, il calendario del centro è fitto di eventi, in parte già iniziati. È stato ospitato, per la prima volta in Italia col suo cavallo, il campione di monta californiana Jeff Sanders, che ha tenuto un corso di tre giorni. Il prossimo appuntamento, invece, è fissato per il weekend del 23-24 novembre, quando alle Pradine si terrà lo stage di salto ostacoli di Silvano Galbiati, istruttore federale di III livello (3406491484). E ancora, il 30 novembre e il 1° dicembre, ci sarà il Resolution Tour di Francesco Vedani. In generale, sono previsti stage e approfondimenti per tutto l’anno, "volti a creare informazione e conoscenza a 360 gradi, per quanto riguarda il mondo del cavallo" (per rimanere aggiornati, sono aperti i profili Instagram e Facebook). Infine, differenziate sono le attività che riguardano lezioni e addestramento, dal salto ostacoli all’horsemanship. Protagonista, in questo, è proprio Anna Vezzoni, istruttrice dell’Ecole de Légèreté, scuola fondata da Philippe Karl, vero maestro dell’equitazione.

Un unicum, in territorio ferrarese. Insomma, dressage, salto, horsemanship, scuola pony. Una proposta completa, alla quale si aggiungono le attività di trekking e passeggiate, tra pioppeti, noceti e maceri, che costellano la campagna circostante.