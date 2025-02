Le pratiche con il trucco. Firme false per auto estere. In tre finiscono a processo

Avrebbero realizzato autocertificazioni con firme false per ‘facilitare’ la nazionalizzazione di veicoli esteri. È la tesi intorno a cui ruota l’operazione Disconosco, condotta dalla polizia stradale e scaturita da una costola della maxi inchiesta su revisioni e mazzette in Motorizzazione. La vicenda è arrivata ieri mattina a una sua prima svolta giudiziaria davanti al gup Danilo Russo e al pubblico ministero Andrea Maggioni.

Dai diciotto indagati inziali, gli imputati sono rimasti tre, ora tutti rinviati a giudizio. Tra loro c’è anche uno dei principali protagonisti dell’indagine sulla Motorizzazione, l’ingegnere ed ex dipendente dell’ente di via Canapa Edoardo Caselli (di recente condannato a quattro anni e un mese nel processo su revisioni e tangenti). Gli altri imputati sono due rivenditori di auto. Le accuse a loro carico, formulate a vario titolo, sono falso e accesso abusivo a sistemi informatici. Una quarta posizione era quella della compagna di Caselli, la quale ha però già definito patteggiando la pena.

Il caso, si diceva, è approdato ieri mattina in udienza preliminare. I difensori degli imputati (gli avvocati Ciriaco Minichiello e Antonio Francesco Rizzuto) hanno sollevato un’eccezione riguardante l’inutilizzabilità delle intercettazioni da cui è scaturita l’indagine. Sentite le parti, il giudice ha disposto per tutti e tre il rinvio a giudizio con prima udienza dibattimentale fissata per il 7 aprile.

L’operazione Disconosco risale al 2022. Gli agenti della polizia stradale stavano svolgendo accertamenti sulle nazionalizzazioni dei veicoli esteri quando sono incappati in alcune anomalie. In particolare notarono che tali pratiche erano monopolizzate da una singola agenzia di autopratiche con ben 260 autoveicoli immatricolati dall’estero in un solo anno. Ciò che ha fatto scattare i sospetti degli agenti è che gli acquirenti stranamente erano residenti in luoghi diversi dalla normale competenza della motorizzazione civile estense. Da qui la decisione di approfondire i controlli. Ben presto è emerso che la calligrafia delle firme apposte dagli acquirenti dei veicoli sulle autocertificazioni necessarie a completare la pratica della nazionalizzazione non combaciava con quelle dei loro documenti di identità. A questo punto, agli agenti della polizia stradale mancava soltanto di risalire a chi apponeva la firma falsa sulle autocertificazioni degli acquirenti. L’indagine si è poi intrecciata con quella sulla Motorizzazione, risalendo così ai presunti responsabili.

