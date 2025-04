Le premiazioni Avis ai donatori. Ecco i distintivi e benemerenze

L’Avis di Riva del Po ha assegnato le benemerenze. Il distintivo in rame (8 donazioni) per Monia Brandalesi, Cristian Casetto, Marta Durini, Patrizia Gambarin, Paola Mancini e Alberto Pasquali. Il distintivo argento (16 donazioni) per Francesco Fazzini e Michela Previati; il distintivo argento-dorato (36 donazioni) a Virginia Ariutti e Ilaria Cavallari. Il distintivo in oro (50 donazioni) per Enrico Botturi, Marcella Cominato, Mara Ghirardelli e Katia Salmi. Il distintivo rubino (75 donazioni) ad Alberto Beccati, Francesco Droghetti, Maurizio Piva e Monica Zattoni. Infine, il distintivo oro diamante (120 donazioni) è stato consegnato a Luca Uccellatori.