Le previsioni non frenano i turisti Ai Lidi è già tempo di tintarella

di Mario Bovenzi

Nonostante le Cassandre del meteo che continuano a mettere pioggia – che sta cadendo o magari arriverà – dopo una partenza un po’ alla moviola ieri le nostre spiagge sono state prese d’assalto dai turisti. Tante le famiglie con i bambini, tantissimi anche i giovani che non hanno perso l’occasione per la prima tintarella. Caldo e mare, anticipo dell’estate che tutti si augurano. Già numerose le prenotazioni per la giornata della Liberazione, prenotazioni comunque appese sempre al filo delle ormai temutissime previsioni. E c’è qualcuno che, mentre il fiume è stretto dalla siccità, ne approfitta per un barbecue in riva al Po. Nella grigia, nel fumo dei carboni ardenti qualche pescegatto, omaggio al menù del passato. Esulta Nicola Ghedini, gestore del Bagno Kursaal (Lido di Spina), presidente dei balneari della provincia di Ferrara per Cna. "Sta andando molto bene – dice –, pieni i ristoranti, gremite le spiagge. Una bella giornata e in tanti ne hanno approfittato per prendere il sole". Sulla sua spiaggia una distesa di 150 lettini, tutti occupati. "Forte la voglia di vacanza – riprende –, la voglia di mare. Tra l’altro proprio in questi giorni vengono consegnate il 90% delle chiavi degli appartamenti, numerosi i turisti". Per il 25 fioccano le prenotazioni. "Una boccata d’ossigeno", riprende. Più cauto Giuseppe Carli, titolare dell’Astor e presidente dell’associazione stabilimenti balneari di Porto Garibaldi. Che punta gli occhi al cielo e soprattutto allo schermo della tv. "Le previsioni – scherza – dovrebbero farle solo dopo, la gente sente che viene a piovere e se ne resta a casa. Poi splende un bel sole. Il nostro lavoro è legato a filo triplo al clima, bisogna andarci cauti con le parole". Il pensiero va poi al nodo delle concessioni, alla ormai famigerata direttiva Bolkestein. "L’Europa non ha fatto altro che ribadire una sentenza nota e arcinota – sottolinea –, viene fatto un allarmismo ingiustificato. Anche perché è stato invece aperto uno spiraglio. Se dimostriamo con tanto di studi che non c’è quella che viene definita ’scarsità di risorse’, ovvero che ci sono spiagge libere alla fine la direttiva andrà a ricadere su queste aree e le aziende come le nostre non verranno toccate. Tra l’altro si rischia di aprire la strada ad una marea di ricorsi, è interesse di tutti che la vicenda si risolva senza toccare attività presenti da anni". "Un buon andamento di turisti in questi giorni – interviene Gianni Nonnato, presidente del consorzio Nazioni, titolare dello Chalet del Mare – ma non ci sono stati numeri stratosferici. L’inizio è stato un po’ in sordina, ieri invece siamo andati bene. La nostra attività è legatissima al tempo, al meteo. Che dire, speriamo che le previsioni per i prossimi giorni siano ottime. Così il 25 aprile sarà una festa per tutti".