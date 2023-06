Le primarie del centrosinistra Guidetti (M5S) boccia Talmelli (Pd) "Falsa partenza, ecco le nostre idee"

di Federico Di Bisceglie

Il campo largo rischia di restringersi ancor prima di nascere. Proprio su queste colonne, il segretario comunale dem, Alessandro Talmelli, aveva lanciato l’idea di arrivare alla scelta del candidato del centrosinistra per il 2024, a seguito di una consultazione. Le primarie. Ma non del partito, bensì allargate a tutta la minoranza. I 5 Stelle, però, non ci stanno. Il niet arriva dal coordinatore provinciale pentastellato, Paride Guidetti. "La pratica delle primarie, proposta e comunque già utilizzata da tempo dal Pd – argomenta il grillino - non tiene conto né della premessa, né dei contenuti sui quali occorre trovare un accordo e una persona in grado di farsi garante della realizzazione e dell’applicazione di un eventuale programma condiviso. Inoltre non va messa in secondo piano la valorizzazione delle differenze e la pari dignità di tutti i soggetti in campo". Come a dire che se si vuol fare un’alleanza, benché solo orientata al cartello elettorale, il Movimento 5 Stelle non ha alcuna intenzione di giocare nel ruolo di junior partner. Guidetti definisce quella di Talmelli una "falsa partenza" nell’ipotesi di un campo largo di centrosinistra. Ma c’è di più. "Se si vuole aprire un discorso con il Movimento che miri ad individuare un candidato comune – prosegue il pentastellato - nonché alcuni contenuti programmatici fondamentali, è che per noi non si tratta di riconquistare il governo della città, poiché noi non l’abbiamo mai governata e siamo fortemente critici sia nei confronti dell’attuale amministrazione che delle precedenti, quindi vogliamo conquistare il governo della città, per trasformarla radicalmente". Per ora si tratta di premesse tutto sommato metodologiche. Ma il pentastellato fissa anche alcuni punti programmatici e di principio sui quali si dovrà trovare una convergenza se si vorrà davvero costruire il campo largo, ormai sempre più un ricordo lontano. "Per noi – così Guidetti – è prioritario bloccare il processo di progressiva cementificazione in corso da decenni e orientare investimenti pubblici e privati verso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione al recupero di spazi ed usi pubblici". Allo stesso modo, occorrerà "invertire la tendenza a privatizzare o esternalizzare i servizi, a scapito della loro qualità e con l’unico scopo di risparmiare risorse". Da ultimo, secondo il coordinatore pentastellato, servirà "modificare radicalmente l’approccio alla mobilità interna, implementando il trasporto pubblico e orientando quello privato il più possibile all’esterno della città. C’è molto altro da fare (sanità, ambiente transizione ecologica), ma per iniziare la discussione crediamo occorra partire da qui". Insomma il percorso per un rassemblement di forze di centrosinistra è tutt’altro che in discesa. Il luogo di confronto ragionevolmente sarà il Tavolo delle opposizioni. Ammesso che il Movimento 5 Stelle scelga di aderire in modo strutturale. A questo punto Azione e Italia Viva, che faranno?