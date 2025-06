"Le professioni digitali, opportunità di lavoro"

Un tempo le chiamavano le professioni del futuro, ed ora sono più che mai attuali, come ribadito da Confcommercio nella sua assemblea nazionale. Stiamo parlando delle professioni digitali, individuate da un codice Ateco ed alle quali è stato dedicato il seminario, a Casa Cini, promosso da Confcommercio e Confcommercio Professioni Ferrara.

I saluti dell’assessore Francesco Carità: "L’evento permette di dare evidenza alle professioni digitali che negli ultimi anni hanno costituito un nuovo settore lavorativo del nostro presente". E’stato poi il turno del presidente provinciale di Confcommercio Marco Amelio: "In provincia di Ferrara sono presenti più di mille professionisti che operano in questo settore e noi riteniamo importante essere al loro fianco". La presidente nazionale di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni ha detto: "Si tratta di professionisti a tutti gli effetti nel momento in cui aprono una partita Iva e lavorano in modo autonomo". Jacopo Ierussi, presidente nazionale di Assoinfluencer: "Le professioni digitali non sono più un fenomeno emergente, ma una realtà strutturata e determinante per l’economia contemporanea". Soddisfatto il presidente provinciale di Confcommercio Professioni Ferrara, Massimo Sgarbi. "Un seminario – tira le somme Davide Urban, direttore generale di Confcommercio – che ha avuto il pregio di entrare nel merito di queste nuove professioni legate al mondo social (i cosiddetti influencer)". A raccontare le proprie esperienze Simone Finetti (Chef e content creator), Denise Calzolari (igienista dentale e divulgatrice scientifica) ed Enrico Lionello (esperto di marketing).