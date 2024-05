Le ragazze battono il Treviso e sono salve

L’Accademia Spal può stappare la bottiglia, brindando alla salvezza nel campionato di serie C femminile con due giornate di anticipo. Da diverse settimane le biancazzurre sapevano che tagliare il traguardo sarebbe stato solo questione di tempo, ma serviva ancora qualche punticino per chiudere definitivamente i conti. La salvezza matematica è arrivata proprio ieri grazie al tris calato sul campo del Condor Treviso, già retrocesso in Eccellenza regionale. A Treviso è finita 1-3, una partita a senso unico con le biancazzurre che hanno chiuso i conti prima dell’intervallo andando a segno due volte con Sabia e una con autogol di Ferrario.

Le squadre sono andate al riposo sull’1-3 in seguito al gol di Simeoni che ha ridotto le distanze. E nella ripresa il punteggio non è più cambiato.

Grazie a questa vittoria, oltre a centrare la salvezza l’Accademia Spal balza al decimo posto agganciando il Padova a 31 punti. E nelle prossime giornate contro Chieti e Perugia la squadra di Leo Rossi ha la possibilità di recuperare un’altra posizione. Davvero una bella soddisfazione per una squadra che aveva iniziato il campionato col freno a mano tirato e che nel girone di ritorno ha spiccato il volo per raggiungere questo risultato.

s.m.