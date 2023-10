Le ragazze e il digitale: ecco il camp di Unife

E’ dalle centesi Centoform srl e l’associazione di promozione sociale Bangherang che, unite al Dipartimento di Ingegneria di Unife e Urban Lab srls è stato dato vita all’interessante summer camp Ragazze Digitali ER 2023, operazione cofinanziata con risorse del Programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 e della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo era di ridurre il divario di genere nel settore digitale, avvicinando le ragazze delle scuole superiori al mondo delle materie tecnico-scientifiche e in particolare dell’informatica e della programmazione, preparando le giovani a rispondere alla crescente domanda di professionisti nel campo Information and Communication Technologies, aiutandole a sviluppare le competenze necessarie.

L’edizione ferrarese aveva titolo "Internet of Things e Intelligenza Artificiale per la raccolta e analisi intelligente dei dati", applicate al tema del cambiamento climatico mentre l’edizione di Cento era incentrata sul "Digital Humanities, grafica avanzata, realtà virtuale" applicate al tema della discriminazione di genere. Entrando più nello specifico, il Summer camp di Cento è stato molto particolare perché si è incentrato sull’analisi dei dati e dei sentimenti guidata da tecnologie Digital Humanities, con successiva rielaborazione di tali dati in video e infografiche grazie a software di grafica avanzata e loro esposizione all’interno di un "museo" virtuale creato attraverso il software di realtà virtuale ArtSteps. "Digital humanities" si riferisce all’uso di strumenti e tecniche digitali nella ricerca umanistica, coinvolgendo linguistica, filologia, letteratura, storia, archeologia, arti figurative, musicologia, interazione uomo-macchina, biblioteconomia e il settore della didattica per sviluppare e analizzare le tecnologie digitali con l’obiettivo di migliorare la ricerca nelle discipline umanistiche tradizionali. In entrambi i summer camp si è svolta anche una parte di sperimentazione pratica di attività di coding e robotica, tramite utilizzo di robot didattici avanzati.

Oltre alle esperienze didattiche, nel corso di Ragazze Digitali si sono svolte visite guidate presso i luoghi dell’eccellenza tecnologica dell’Emilia Romagna, organizzate in collaborazione con Art-ER, come il Competence Center Bi-Rex di Bologna e lo Stabilimento EVO di Bonfiglioli Riduttori SpA oltre a testimonianze di imprenditrici, esperte, ricercatrici. Sono state raccolte complessivamente più di 30 iscrizioni di ragazze frequentanti il terzo o quarto anno presso una della Scuole Secondarie di II grado. La scelta di attivare due distinti Summer camp, Ferrara e Cento, è stata motivata nell’intento di aumentare la prossimità territoriale delle sedi di erogazione.

