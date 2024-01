Le ragazze tornano in campo con il Condor Treviso. E per le biancazzurre è subito scontro salvezza

Dopo quasi due mesi di stop, nel corso dei quali l’Accademia Spal ha disputato la Coppa Italia di categoria prima di fermarsi per la pausa invernale, domenica prossima ripartirà il campionato di serie C femminile. Si riprenderà dal terzultimo turno del girone di andata, che vedrà le biancazzurre impegnate in casa contro il Condor Treviso (penultimo a -1) in un vero e proprio scontro diretto per la lotta salvezza. È stato comunque un periodo particolarmente importante per il mercato, col direttore sportivo Martini che ha effettuato diverse operazioni in entrata e in uscita che sulla carta hanno rafforzato la squadra di Leo Rossi. Nello specifico, l’Accademia Spal ha ingaggiato sei atlete: Salimata Ballo (centrocampista centrale, in prestito dalla Freedom), Apolonia Berti (attaccante, a titolo definitivo dallo Spezia), Precious Omokaro (terzino destro, a titolo definitivo dalla Freedom), Anna Perna (difensore centrale, a titolo definitivo dal Genoa), Serena Racioppo (centrocampista centrale, a titolo definitivo dal Riccione) e Simona Sabia (centrocampista centrale, a titolo definitivo dal Ravenna). Naturalmente non sono mancate le uscite: Valentina Barison (trequartista, in prestito alla Virtus Padova), Arianna Dal Fra (esterno offensivo, rientrata al Casalmartino e poi girata al Padova), Francesca Filippini (centrocampista, rescissione consensuale) Cristina Fratini (esterno offensivo, rescissione consensuale), Chiara Tinelli (attaccante, a titolo definitivo al Gatteo a Mare). Nonostante le offerte arrivate ad Elisa Dal Brun e Victoria Jaszczyszyn, l’Accademia Spal è riuscita a trattenere le due atlete. E a prescindere da quello che è accaduto nella prima fase del campionato, il club biancazzurro è convinto di poter ancora salvarsi senza passare per i playout centrando il decimo posto che rappresenta l’obiettivo stagionale. Infine, si registrano ben sette convocazioni nelle rappresentative nazionali e regionali Lnd per il settore femminile biancazzurro.