Le ragioni storiche del conflitto in Ucraina. Convegno domani all’istituto Luigi Einaudi

Settimo appuntamento con il ciclo delle conferenze ’Apertamente: l’officina del sapere’ all’Istituto ’L. Einaudi’ di Ferrara. In programma domani nella sala ’Giulio Einaudi’ dell’Istituto ’Luigi Einaudi’ di Ferrara. Dalle 11,15 alla 13,10 si terrà un incontro dal titolo Le ragioni storiche del conflitto in Ucraina. Relazionerà Andrea Baravelli, professore associato di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Ferrara. Studioso della politica e delle istituzioni, negli anni ha concentrato l’attenzione in particolare sulla crisi dello Stato liberale sull’avvento del fascismo. Rispetto al tema specifico, tra le sue pubblicazioni: Tra Grande Guerra e fascismo (Il Ponte Vecchio, 2004) e La vittoria smarrita (Carocci, 2006). Ha inoltre coordinato i volumi: Il fascismo in persona. Italo Balbo, la storia e il mito (Mimesis, 2021) e Le origini del fascismo in Emilia-Romagna (Pendragon, 2022). E’ ammesso il pubblico esterno.