Le reazioni dei centesi. Tra speranza e scetticismo: "Ora contiamo sul rilancio, ma restano tante incognite"

La notizia dell’accordo per la cessione di Vm Motori ha acceso un’ondata di emozioni e reazioni in tutta Cento, tra i lavoratori, i sindacati e i cittadini. Tra speranza, cautela e desiderio di rilancio, le voci raccontano lo stato d’animo di una comunità che da anni attendeva segnali concreti per il futuro della storica azienda. "È una bellissima notizia perché era tanto tempo che aspettavamo questo momento. L’azienda andrà avanti, una cosa molto importante per Cento – dice Barbara Gallerani, dipendente ed Rsa Fim –. Speriamo ci sia una buona continuazione e magari anche nuove assunzioni. È un’azienda che era già tra i clienti di Vm: è stata una bella sorpresa". E presto si organizzeranno anche le riunioni sindacali con i lavoratori. "Una notizia importante che aspettavamo da tempo – è la voce di Marco Rabboni, ex dipendente e sindacalista di Ugl –, è la conclusione di una incertezza che durava da due anni. La firma di questo preliminare tra le parti ci consente di cominciare a ragionare e vedere la luce in fondo al tunnel. Ora ovviamente c’è da lavorare per capire cosa chiede Marval che è un’azienda importante a livello mondiale. In Regione andremo a chiedere a Marval che intenzioni ha, il piano industriale, l’aspetto dell’occupazione e lo sviluppo della sala sperimentazione Vm che è sempre stata un fiore all’occhiello. Tra l’altro i dipendenti di Vm sono ancora in cassa integrazione e pare durerà fino a fine anno". Non manca la voce dei fornitori. "La notizia ci fa piacere e speriamo nella continuità di Vm di cui siamo fornitori da tanto tempo – dice Carlo Ferrari di Tr Srl di Ravarino –. Speriamo in un rilancio perché in questo periodo ce n’è un forte bisogno nel settore auto. Siamo fiduciosi e auspichiamo che sia un nuovo corso per Vm. Auguriamo tutto il meglio perché, a cascata, questi benefici arriveranno anche a noi". A Cento, ieri mattina, non si parlava d’altro. "C’è tanta curiosità oltre alla speranza che possa essere una vendita che porti momenti migliori per l’azienda – dichiara Fabrizio Melloni dell’edicola di piazza Guercino –. Speriamo che non ci siano altri tagli e che sia un nuovo volano. Erano anni che si ventilava la possibilità di una vendita e ora questa notizia improvvisa ha fatto chiarezza. Cento si è svegliata con una speranza in più". Ma non è tutto. "Era triste vedere finire così un’azienda che un tempo era una perla – commenta Giovanni Gallerani, pensionato –. Ora spero che la vicenda si sistemi positivamente. Ci sarà la volontà di farlo? Io avevo lavorato tanti anni fa alla Fiat Trattori di Cento e quando chiese di ampliarsi verso Torrespada il Comune espresse un ‘no’ pesante, mandando via 1.365 famiglie. Eravamo in tanti, si lavorava e si mangiava tutti. Ora speriamo in una nuova ripresa di Vm". E non mancano gli scettici. "Abbiamo visto com’è finita la Fiat con quel no del Comune secondo il quale Cento non doveva diventare una piccola Torino… e davanti ora non ci sono tempi buoni – dice Alberto Alberti, pensionato ed ex vicesindaco di Cento con l’amministrazione Tuzet –. Mi auguro che qualcuno prenda in mano la situazione ma non credo ci siano italiani disposti a giocarsi patrimoni qui. Questa nuova acquisizione secondo me è un incognita, un punto interrogativo. Bisogna vedere cosa succederà".