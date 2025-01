"Le regole?. Tutto sommato gli studenti le cercano"

Si chiama Marco Amato ed è uno degli psicologi che lavorano nelle scuole con il progetto ’Punto di vista’. Ieri mattina era al Copernico, in via Pontegradella.

Il punto di partenza? "Nella scuola si deve stare bene, è una comunità dove vanno formati i ragazzi"

Quali difficoltà incontrano gli insegnanti che si rivolgono a lei? "Hanno la necessità di rapportarsi con il cambiamento che esprimono adesso i ragazzi, magari nel rapporto con le nuove tecnologie"

I compiti, fanno paura? "Alcuni ragazzi manifestano un forte stress davanti alle prove che devono sostenere, hanno paura di non farcela, non riescono ad affrontare un brutto voto dopo un esame, dopo un test"

Cosa le dicono gli insegnanti? "I docenti che sono venuti allo sportello mi raccontano in alcuni casi che non riescono a far rispettare le regole"

Si sono rivolti a lei anche dirigenti scolastici? "Sì, è successo. Anche loro chiedono magari di confrontarsi, anche solo un colloquio davanti a situazioni che possono sembrare difficili"

Dove opera? "Al Copernico, all’Ipsia di via Canapa, nel centro di formazione professionale, all’alberghiero Brindisi"

Come affronta le singole Situazioni? "In alcuni casi entro in classe insieme all’insegnante, parlo con i ragazzi"

La disciplina? "Gli studenti tutto sommato la cercano"

Insegnare? "Una bellissima professione".