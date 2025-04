Le rivelazioni di una mistica all’Ariostea

È curata da Marco Bosio la versione, tradotta e arricchita con note, del testo della mistica inglese Juliana di Norwich ‘Revelations’ che oggi alle 17 sarà presentata nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). Il curatore sarà introdotto da Marcello Girone Daloli. L’appuntamento, che rientra nel ciclo di ‘Incontri con la spiritualità applicata’, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale Youtube Archibiblio web. Juliana di Norwich è una mistica inglese, anacoreta, che scrive di suo pugno l’esperienza di visioni intellettive avute nel maggio del 1373. Testo fondamentale della mistica femminile cristiana, le sue Revelations hanno un respiro luminoso, spesso fuori dagli schemi, ardito e accorato. Si tratta anche del testo scritto in inglese da una donna più antico che si conosca. Marco Bosio è un oblato benedettino, cioè un laico che segue la spiritualità monastica benedettina in un ‘monastero senza mura’. Studioso di mistica cristiana e non, insegna meditazione cristiana e ha tradotto ed arricchito con note il testo di Juliana, partendo dall’originale in Middle English.