"Le ronde in bici per scovare i malviventi"

Securfox è conosciuta a Ferrara soprattutto per il servizio degli street tutor impiegati contro la movida selvaggia nel centro. Forse questa capacità di saper stare in mezzo alla gente, è il segreto delle razzie che stanno diminuendo nel parcheggio del centro commerciale ’Il Castello’. Gli addetti con la pettorina arancione sono diventati una costante anche in uno dei posteggi più affollati della città per contrastare borseggi e auto depredate. La conferma arriva da Igor Postu di Securfox: "Stiamo dando una mano agli amici di Coopservice – sottolinea –. Abbiamo previsto un servizio in bicicletta perché i malviventi sono velocissimi e avevamo bisogno che il nostro personale fosse ovunque". Non si tratta soltanto di evitare le razzie: "I nostri ragazzi aiutano le anziane a portare i carrelli pesanti fino alla macchina. In questo modo si instaura un rapporto tra le vittime preferite dai ladri e i nostri addetti. Un rapporto di fiducia, che infonde sicurezza ai clienti del centro commerciale". La situazione sembra stia tornando alla normalità, ma è presto per cantare vittoria: "Non bisogna abbassare la guardia – continua Postu –. Hanno dimostrato di essere dei professionisti. Hanno escogitato diversi modi per derubare le persone. Il più frequente? Seguono una donna con un carrello molto pesante e, quando la signora appoggia la borsa nell’auto e va nel bagagliaio per sistemare la spesa, loro entrano in azione. La signora non se ne accorge neanche. Soltanto quando ritorna in auto si rende conto che la borsetta si è volatilizzata. Ci vuole, quindi, molta attenzione per evitare i furti. E soprattutto la borsetta va sempre tenuta vicina".