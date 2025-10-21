Le ruspe in via Argine Cagnetto: "A pezzi, finalmente i lavori"

Si chiude via Argine Cagnetto e si aprono i lavori. Da ieri mattina e per almeno un mese, la ditta che si è aggiudicata l’appalto, ha iniziato le opere. Uomini e mezzi sono al lavoro nel tratto di circa un chilometro che collega il ponte di Burana all’incrocio che porta alla frazione di Gavello e da lì al modenese. Il costo è di 500mila euro. Si tratta di lavori richiesti a gran voce, da alcuni anni, dai residenti delle frazioni e da chi la attraversa tutti i giorni per andare al lavoro. Era un tratto ammalorato, pieno di buche, avvallamenti, crepe, diventato davvero pericoloso. E’ di certo un disagio per i residenti ma anche la conclusione finalmente di una situazione che metteva a rischio la sicurezza di chiunque transitasse.

Il tratto al centro degli interventi è lungo quasi un chilometro. Da anni era fortemente ammalorato, principalmente a causa di un fondo stradale instabile realizzato alcuni decenni fa. Sebbene la strada sia frequentata ogni giorno da numerosi pendolari di fatto non ha case e abitazioni ai lati ma solo campi cosa che ha reso più facile chiuderla completamente in questo periodo di lavori. E’ uno degli interventi più attesi e richiesti da parte dei cittadini di Burana che in queste settimane, se dovranno raggiungere Gavello e i paesi del modenese, dovranno percorrere un bel po’ di chilometri in più, andando a Bondeno e passando per la frazione di Scortichino. Le opere non comprenderanno soltanto il rifacimento dell’asfalto, ma anche la stabilizzazione di tutto il fondo stradale in modo da rendere la strada sicura in maniera definitiva.

Il tratto va dall’incrocio tra via Argine Cagnetto e via Piretta Rovere sino all’incrocio tra via Argine Cagnetto e via Ponti Santi Dogaro. Negli oltre novecento metri di strada è già ma chiusa non sono presenti incroci o strade di accesso alle abitazioni. Al lavoro c’è la ditta Ferro Srl di Nogara. In questi giorni stanno rimuovendo l’asfalto. Successivamente, mediante l’utilizzo di un’apposita macchina, verrà lavorata la terra sottostante mescolandola alla calce per una profondità di cinquanta centimetri, in modo da inertizzare e concretizzare il fondo stradale. Prima di rifare il nuovo asfalto infatti, la strada sarà portata ad un unico livello, togliendo buche e avvallamenti, anche con l’aggiunto di uno strato aggiuntivo di materiale.

Claudia Fortini