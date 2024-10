Le scelte future per il territorio. Gli incontri sul Piano urbanistico

TERRE DEL RENO

Con una serie di incontri in municipio a Sant’Agostino, si presenterà a cittadini e categorie, il progetto dell’alto ferrarese riguardante il Piano urbanistico generale Alto Ferrarese e cioè lo strumento di pianificazione e governo del territorio comunale introdotto dalla Legge Regionale 24/2017, al quale tutti le municipalità si devono adeguare. I Comuni dell’Alto ferrarese, tra cui Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda, hanno deciso di adottare un Piano Intercomunale che coprirà l’intero territorio, rispettando le specificità di ciascun Comune, ma mantenendo un’unica strategia di sviluppo e un apparato normativo comune. Ci sarà dunque un incontro pubblico lunedì 28 ottobre alle 21 in sala consiliare a Sant’Agostino, per i cittadini di Terre del Reno, Poggio e Vigarano per conoscere il futuro del territorio e il processo di pianificazione del Pug. Saranno illustrate le linee guida e gli obiettivi strategici del piano, con un focus su temi come lo spazio pubblico cioè parchi, strade, percorsi ciclabili e pedonali, e i servizi essenziali rappresentati da scuole, strutture sportive, servizi socio-assistenziali e spazi per l’aggregazione. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Terre del Reno. Qualche giorno prima, invece, giovedì 24 alle 14, sempre in sala del consiglio, ci sarà l’incontro partecipativo con l’associazionismo, un incontro tecnico per la trattazione preliminare del tema "Terzo Settore – Il volontariato – lo sport – la città da vivere". Sempre nell’ambito della redazione del Pug dell’Alto Ferrarese, la mattina dello stesso giovedì 24, alle 10, si terrà un incontro tecnico, partecipativo e operativo per la trattazione preliminare del tema "Territorio Rurale" al quale potranno partecipare tutti gli interessati. Per entrambi gli appuntamenti, anche stavolta l’incontro si svolgerà in modalità mista, sia in presenza che da remoto. L’obiettivo è di completare il quadro conoscitivo diagnostico su queste tematiche, ritenute particolarmente rilevanti per il territorio in oggetto. Si tratta di un incontro operativo per recepire suggestioni e informazioni utili all’elaborazione del Piano che, tra le tante cose, parlerà di contenimento del consumo del suolo.