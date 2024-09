Le scelte post diploma. Orientamento studenti, fondi dal ministero. Pronti 700mila euro

Anche l’orientamento in ingresso, ossia il percorso per consapevolizzare gli studenti circa la scelta del corso di laurea è in testa alle priorità del nostro ateneo. Più in generale le scelte post diploma rappresentano uno dei punti centrali della strategia per rendere sempre più appetibili i neo laureati al mercato del lavoro. Ebbene, nei giorni scorsi, il ministero dell’Università e della Ricerca guidato da Anna Maria Bernini ha sbloccato gli ultimi 112 milioni del Pnrr per sostenere i corsi organizzati dagli atenei nelle scuole. Unife beneficerà, per questo tipo di iniziative, di oltre settecentomila euro per un target di alunni pari a 2.807 unità. La novità di quest’anno, nel solco degli obiettivi fissati dalle linee di finanziamento europee, è rappresentata dal fatto che saranno coinvolti in queste iniziative di orientamento non più solo gli alunni delle ultime classi di liceo ma di tutto il quinquennio.

Stando alla classifica stilata dal quotidiano economico Sole 24 Ore, l’ateneo di Ferrara si colloca alla posizione numero 32 fra gli atenei del centro nord. Uno sguardo alle realtà della Regione. Bologna, con l’Alma Mater si trova in quinta posizione nella classifica generale riferita all’erogazione dei fondi ministeriali. Nell’ateneo del capoluogo di regione arriveranno qualcosa come 3,6 milioni di euro e il target di alunni annovera oltre quattordicimila unità. Al ventesimo posto della classifica del Sole troviamo l’università di Modena e Reggio-Emilia, con un milione e 136mila euro per un target di alunni che supera le quattromila e cinquecento unità. Poco sotto, alla posizione ventidue, troviamo l’università di Parma a cui verrà destinato un plafond di 910mila euro, per un target di alunni superiore alle 3.600 unità. Ma arriviamo all’iniziativa. Per migliorare da subito la scelta dei successivi sbocchi, di studio o di impiego, sono entrati nelle aule, lo scorso anno, circa 40mila docenti tutor e orientatori, impegnati in circa 70mila classi.

Tutor e orientatori confermati anche quest’anno da Giuseppe Valditara, con uno stanziamento di 150 milioni di euro. È lasciata ampia autonomia alle scuole su come organizzare l’intervento. Indicativamente un docente tutor può seguire da un minimo di 30 a un massimo di 50 studenti. È previsto anche un compenso, che alza così la busta paga: per gli orientatori da 1.500 a duemila euro, che salgono, per i tutor, da 2.850 euro a 4.750 euro per ciascun raggruppamento di studenti. Quest’anno una parte della loro retribuzione sarà legata all’attività effettivamente svolta (e documentata). È la scuola che individua i docenti tutor e orientatori, dopo che hanno concluso positivamente la formazione propedeutica (20 ore, come previsto per l’anno scolastico 2023/24).