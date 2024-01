Le scoperte archeologiche

Le recenti scoperte archeologiche nel territorio copparese saranno al centro dell’incontro che si terrà venerdì alle 20.45 al ristorante ’Da Giuseppe’ di Copparo. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è organizzato dal Lions Club Copparo, presieduto da Alberto Malagodi, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Gruppo archeologico. I relatori saranno gli archeologi Flavia Amato e Marco Bruni, che illustreranno il lavoro e le scoperte che hanno aperto nuovi e importanti tasselli per la storia del territorio. "Questa serata si inserisce in un calendario di eventi aperti alla cittadinanza – spiegano dal Lions, rimarcando la vocazione al sostegno e alla valorizzazione del territorio –: grande successo ha infatti avuto la serata di informazione sanitaria sul diabete e sulla sua prevenzione tenutasi a metà gennaio scorso".